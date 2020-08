Iranske oblasti so sporočile, da je črna skrinjica posnela pogovor med piloti ukrajinskega letala, ki so ga iranske oblasti s 176 potniki in člani posadke na krovu januarja po pomoti sestrelile. Kot so sporočili, so bili na letalu še živi, preden ga je zadela druga raketa. Podrobnosti 19-sekundnega pogovora niso razkrili.

Posnetki varnostnih kamer so pokazali, da sta ukrajinsko letalo, ki je strmoglavilo januarja kmalu po vzletu v Iranu, zadeli dve raketi v razmaku 30 sekund. Raketi so izstrelili iz iranske vojaške baze, približno 13 kilometrov stran od letala. Iranska agencija za civilno letalstvo je zdaj, ko ji je uspelo pridobiti posnetek s črne skrinjice, sporočila, da so bili na nesrečnem ukrajinskem letalu še živi tako piloti kot potniki, potem pa je letalo zadela druga raketa. Preiskovalcem je iz črne skrinjice namreč uspelo pridobiti 19-sekundni posnetek pogovora med piloti v pilotski kabini. Pogovor se je zgodil po tem, ko je letalo že zadela prva raketa, poroča BBC. Kot so sporočile iranske oblasti, je po približno 25 sekundah letalo zadela druga raketa in potem je na posnetku le še tišina. Kot so dodali, so piloti letalo pilotirali do zadnjega trenutka. Podrobnosti pogovora niso razkrili. icon-expand Sestrelitev ukrajinskega letala FOTO: Twitter Spomnimo Ključna napaka, ki je vodila v januarsko sestrelitev ukrajinskega potniškega letala nad Iranom, je bila človeška napaka pri uravnavanju radarja zračne obrambe, je sporočila iranska agencija za civilno letalstvo. Umrlo je 176 ljudi, večinoma Irancev, pa tudi več deset kanadskih državljanov in okoli deset Ukrajincev. Kot so pojasnili v poročilu o nesreči, ki sicer naj še ne bi bilo končno, se je nesrečna sestrelitev zgodila zaradi "človeške napake pri sledenju postopku" za uravnavanje radarja. Ta je povzročila "napako 107 stopinj" v sistemu, to pa je sprožilo nevarno verigo, v kateri so sledile nadaljnje napake, storjene v zadnjih minutah pred sestrelitvijo letala. Kljub napačnim informacijam v radarskem sistemu bi, kot ugotavlja poročilo, objavljeno v soboto zvečer, operater v enoti zračne obrambe na osnovi tirnice zaznane tarče lahko ugotovil, da gre za letalo. A namesto tega je sledila "napačna identifikacija" tarče. Poleg tega je bila prva od dveh raket izstreljena še pred odzivom koordinacijskega centra. Druga je sledila 30 sekund kasneje.