Tujina

Črne gradnje na Hrvaškem ne več prekršek, ampak kaznivo dejanje

Zagreb, 11. 09. 2025 13.37 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
5

Na Hrvaškem načrtujejo strožje kazni za črne gradnje in okrepljen nadzor na področju gradbeništva, po drugi strani pa tudi poenostavitev postopkov za enostavnejše gradnje. Črne gradnje bodo, če bodo predlagane zakonske spremembe sprejete, obravnavali kot kaznivo dejanje.

Rušenje črnih gradenj v Umagu
Rušenje črnih gradenj v Umagu FOTO: Bobo Pixsell

Na Hrvaškem je v javno obravnavo pred dnevi prišel predlog novega zakona o gradnji. Zakon je del gradbene reforme, ki jo načrtuje ministrstvo za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje pod vodstvom Branka Bačića in zajema tudi spremembe zakona o prostorski ureditvi in kazenskega zakonika.

"S temi spremembami zakonodaje želimo zagotoviti učinkovitejše prostorsko načrtovanje in enostavnejšo gradnjo, hkrati pa močneje zaščititi prostor pred degradacijo. Postopki bodo za državljane in investitorje jasnejši, hitrejši in dostopnejši, država pa bo končno imela učinkovita orodja za obračun z nelegalnimi graditelji," je po poročanju hrvaškega Večernjega lista povedal Bačić.

Napovedal je še, da bo nezakonita gradnja vnešena v kazenski zakonik, in to ne glede na lokacijo gradnje. Doslej je bil kazenski pregon mogoč v primeru gradnje v naravnih parkih ali na pomorskem dobru. V vseh drugih primerih je šlo za prekršek ali upravni postopek.

Predsednik istrske županije Boris Miletić je v sredo po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT podprl načrtovane zakonske spremembe.

"Napovedane spremembe so natanko tisto, kar že več let zahtevam, natančneje od decembra 2021, da bi zaščitil istrski prostor," je dejal.

Tiste, ki gradijo nezakonito, je po njegovem prepričanju treba strožje kaznovati, saj se s tem pošilja jasno sporočilo vsem drugim, da nezakonitega uničevanja prostora ne bodo trpeli.

V hrvaški Istri je po nekaterih ocenah 50.000 nezakonitih gradenj. Med lastniki so tako Hrvati kot tujci, med njimi Slovenci, Nemci, Avstrijci in Italijani.

hrvaška črne gradnje zakon kaznivo dejanje
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Levi so barabe
11. 09. 2025 14.26
A to je opozorilo za vaše zaposlene?
ODGOVORI
0 0
kivzfccz
11. 09. 2025 14.24
+1
Dokler so prodajali zemljo, beri robidovje,po astronomskih cenah jih ni nic motilo. Vsi so vedeli da se gradi brez dokumentacije.Sedaj,ko so si nekateri nagrabili pravo bogastvo,se taisti derejo.Je pa res, da je tako nadaljevanje nesprejemljivo. Morda bi morali sprejeti zakon,da je do določenega termina moč legalizirali objekt,po tem datumu.pa ukrepat.
ODGOVORI
1 0
galeon
11. 09. 2025 14.19
+1
In zakoni ne bodo veljali za nazaj.
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
11. 09. 2025 14.21
naprej pa tudi samo za nekatere
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
11. 09. 2025 14.23
Nimajo toliko kapacitet po zaporih, da bi tole veljalo za nazaj.
ODGOVORI
0 0
