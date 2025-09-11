Črne gradnje na Hrvaškem ne več prekršek, ampak kaznivo dejanje

Na Hrvaškem je v javno obravnavo pred dnevi prišel predlog novega zakona o gradnji. Zakon je del gradbene reforme, ki jo načrtuje ministrstvo za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje pod vodstvom Branka Bačića in zajema tudi spremembe zakona o prostorski ureditvi in kazenskega zakonika.

"S temi spremembami zakonodaje želimo zagotoviti učinkovitejše prostorsko načrtovanje in enostavnejšo gradnjo, hkrati pa močneje zaščititi prostor pred degradacijo. Postopki bodo za državljane in investitorje jasnejši, hitrejši in dostopnejši, država pa bo končno imela učinkovita orodja za obračun z nelegalnimi graditelji," je po poročanju hrvaškega Večernjega lista povedal Bačić.

Napovedal je še, da bo nezakonita gradnja vnešena v kazenski zakonik, in to ne glede na lokacijo gradnje. Doslej je bil kazenski pregon mogoč v primeru gradnje v naravnih parkih ali na pomorskem dobru. V vseh drugih primerih je šlo za prekršek ali upravni postopek.

Predsednik istrske županije Boris Miletić je v sredo po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT podprl načrtovane zakonske spremembe.

"Napovedane spremembe so natanko tisto, kar že več let zahtevam, natančneje od decembra 2021, da bi zaščitil istrski prostor," je dejal.

Tiste, ki gradijo nezakonito, je po njegovem prepričanju treba strožje kaznovati, saj se s tem pošilja jasno sporočilo vsem drugim, da nezakonitega uničevanja prostora ne bodo trpeli.

V hrvaški Istri je po nekaterih ocenah 50.000 nezakonitih gradenj. Med lastniki so tako Hrvati kot tujci, med njimi Slovenci, Nemci, Avstrijci in Italijani.