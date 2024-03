Umag: 'obupan klic na pomoč' in sporno kazanje na Slovence

"Mislim, da je to, kar je naredila občina Umag, nekakšna obupana poteza, ker nima drugih orodij, s katerimi bi lahko ukrepali," je občino podprl župan Istrske županije Boris Miletić.

Tri gradbene inšpektorje ima istrska župnija, od tega dva na terenu. V zadnjih petih letih so pregledali preko 1300 objektov, spisali za preko pet milijonov evrov kazni in porušili več kot 270 nepremičnin. Svoje delo ocenjujejo kot dobro. "Državni inšpektorat je dosleden v borbi s črnimi gradnjami, zato gradbena inšpekcija sproti izvaja preglede za varovanje območja pred betonizacijo in uzurpacijo," so zapisali.

"To je premalo," je jasen Miletič. Saj da so ravno v zadnjih petih letih črne gradnje rasle kot gobe po dežju. Zato želijo, da se pristojnost prinese na lokalne organe.

Primer: manjši objekti na kmetijskih zemljiščih in gozdnih površinah. Miletić si ne meče pesek v oči: "Nihče ne bi kupil 500 kvadratnih metrov kmetijskega zemljišča ali gozda po 30 evrov za kvadratni meter, da bi prideloval krompir ali paradižnik. Gre za zavestno spuščanje v kršenje predpisov."

A zakaj so potem sploh dovolili parceliranje in prodajo takšnih zemljišč, se sprašuje naš sogovornik, eden od lastnikov, ki je želel ostati anonimen. "Oni so razparcelirali na od 300 do tisoč kvadratov, vse razprodali, saj so vedeli, zakaj. Prodali so za denar." Poleg tega je višje sodišče na Hrvaškem dosodilo, da imajo lahko na svojih zemljiščih mobilne hiške, čeprav tega ne predvideva prostorski načrt.

Miletić pa ob tem priznava, da so bili v Umagu nekoliko nekorektni, s tem ko so prst uperili v Slovence. "Če nekdo krši zakone in predpise, to nima nobene zveze z nacionalnostjo ali kakršno koli drugo osebno okoliščino. Ali delate v skladu s predpisi ali ne. Ne glede na to, ali ste Slovenec ali Avstrijec ali Hrvat."

Pričakuje pa, da se bo zakonodaja na tem področju spremenila do te mere, da se nihče več ne bo zavestno odločili za nelegalne gradnje.