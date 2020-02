Črni dan v Hubeju: visok porast števila smrtnih žrtev in okuženih

Na Kitajskem so v zadnjih 24 urah zabeležili visok porast števila tako smrtnih žrtev kot novih primerov okužbe s koronavirusom. Zgolj v provinci Hubej, epicentru izbruha bolezni, je umrlo 242 ljudi - gre za najsmrtonosnejši dan od začetka izbruha. Zabeležili so tudi 14.840 novih primerov okužbe.

Razlog za visok porast števila smrti in novih obolelih je sicer predvsem nova metoda štetja primerov, ki so jo uvedli v provinci Hubej. Tamkajšne oblasti so potrdile, da so razširile definicijo - ta sedaj vključuje vse "klinično diagnosticirane" osebe. Gre za vse osebe, pri katerih so opazili simptome bolezni in pri katerih je pregled CT pokazal na okužbo pljuč. Do sedaj so oblasti uradno zabeležile zgolj primere, ki so bili potrjeni z laboratorijskim testiranjem.

Kritiki kitajskih oblasti so sicer že dlje časa opozarjali, da je resnično število okuženih s koronavirusom višje od uradnih številk.

Od 242 smrti v zadnjem dnevu je tovrstnih primerov, potrjenih z novo metodo 135 - brez nove opredelitve pa so v Hubeju zabeležili 107 smrtnih žrtev, kar pa še vedno predstavlja visok porast.