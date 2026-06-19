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Ob eksploziji odneslo vrh silosa, nad Moskvo črn dež

Moskva, 19. 06. 2026 07.43 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Po napadih na Moskvo

Ukrajina je izvedla največji napad na Moskvo po začetku vojne. Nad rusko prestolnico so izstrelili skoraj 200 brezpilotnih letal, ki so zadela tudi enega najpomembnejših energetskih objektov v Moskvi – rafinerijo Kapotnja. V nebo so se dvignili ogromni stebri gostega dima, na tla pa je tudi dan po napadu padal črni dež. Uradnih opozoril pred zračnimi napadi naj sploh ne bi bilo, po poročilih so mnogi prebivalci moskovskih predmestij za napad izvedeli šele, ko so nad seboj videli drone.

Rafinerija Kapotnja na jugovzhodu Moskve je bila tarča napadov že tretjič v enem mesecu. Objekt oskrbuje prestolnico z do 40 odstotki bencina in z okoli polovico dizla. Nad mestom so se po napadih zadrževali ogromni temno-sivi oblaki.

BBC navaja pričevanja prebivalcev z jugovzhoda Moskve, kjer naj bi dež na oblačilih puščal črne lise, ponekod je asfalt prekrila debela temna oljnata plast, prebivalci poročajo tudi o vonju po zažganem in težkem dihanju.

Posnetki razkrivajo tudi dramatičen trenutek, ko je ob eksploziji odneslo vrh velikega silosa. Streha rezervoarja za nafto je nato poletela več deset metrov v zrak.

Moskovske oblasti zanikajo, da bi v mestu padal onesnažen dež. Kljub temu so prek uradnih kanalov prebivalce pozvali, naj zaprejo okna, otroci, starejši in astmatiki pa naj se ne zadržujejo na prostem. A opozoril pred napadi ni bilo. Trdijo, da so čez noč prestregli in uničili 555 ukrajinskih dronov v več regijah.

"Nobenega SMS-a, nobene sirene. Vse informacije so v lokalnih skupinah – tam jih je veliko več kot na televiziji," je prebivalec Moskve povedal za rusko novičarsko spletno stran Meduza, ki jo povzemajo pri Guardianu.

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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je bil napad z brezpilotnimi letali odgovor na ruski napad na Kijev prejšnji teden, v katerem je zagorela pomembna verska znamenitost, katedrala Marijinega vnebovzetja v Kijevsko-pečerski lavri.

Po napadih so začasno zaprli tudi štiri moskovska letališča ter odpovedali in prestavili več kot 500 letov.

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Razlagalnik

Kijevsko-pečerska lavra je eden najstarejših in najpomembnejših pravoslavnih samostanov v vzhodni Evropi, ustanovljen leta 1051. Nahaja se v Kijevu in je zaradi svoje izjemne zgodovinske, arhitekturne in duhovne vrednosti uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine. Kompleks je znan po svojih podzemnih jamah, kjer so pokopani številni pravoslavni svetniki, in predstavlja ključno središče ukrajinske duhovne identitete.

Črni dež je pojav, pri katerem padavine (dež) vsebujejo večje količine saje, pepela ali drugih temnih delcev, zato imajo kapljice temno, skoraj črno barvo. Najpogostejši vzroki so veliki požari (npr. gozdni požari ali bombardiranja), ki v zrak dvignejo dim in saje, vulkanski izbruhi, kjer pepel pade skupaj z dežjem ali industrijsko onesnaženje, ko se delci iz tovarn mešajo z oblaki.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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