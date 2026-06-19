Ob eksploziji odneslo vrh silosa, nad Moskvo črn dež

Rafinerija Kapotnja na jugovzhodu Moskve je bila tarča napadov že tretjič v enem mesecu. Objekt oskrbuje prestolnico z do 40 odstotki bencina in z okoli polovico dizla. Nad mestom so se po napadih zadrževali ogromni temno-sivi oblaki.

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Po napadih na Moskvo Profimedia

Po napadu na Moskvo Profimedia

Po napadih na Moskvo Profimedia

Po napadih na Moskvo Profimedia

Po napadih na Moskvo Profimedia

Po napadih na Moskvo Profimedia

Po napadu na Moskvo Profimedia

Po napadu zagorelo v naftni rafineriji v Moskvi Profimedia

Po napadu zagorelo v naftni rafineriji v Moskvi Profimedia

Po napadu zagorelo v naftni rafineriji v Moskvi Profimedia

Po napadih Ukrajine na Moskvo AP





















BBC navaja pričevanja prebivalcev z jugovzhoda Moskve, kjer naj bi dež na oblačilih puščal črne lise, ponekod je asfalt prekrila debela temna oljnata plast, prebivalci poročajo tudi o vonju po zažganem in težkem dihanju. Posnetki razkrivajo tudi dramatičen trenutek, ko je ob eksploziji odneslo vrh velikega silosa. Streha rezervoarja za nafto je nato poletela več deset metrov v zrak.

Moskovske oblasti zanikajo, da bi v mestu padal onesnažen dež. Kljub temu so prek uradnih kanalov prebivalce pozvali, naj zaprejo okna, otroci, starejši in astmatiki pa naj se ne zadržujejo na prostem. A opozoril pred napadi ni bilo. Trdijo, da so čez noč prestregli in uničili 555 ukrajinskih dronov v več regijah. "Nobenega SMS-a, nobene sirene. Vse informacije so v lokalnih skupinah – tam jih je veliko več kot na televiziji," je prebivalec Moskve povedal za rusko novičarsko spletno stran Meduza, ki jo povzemajo pri Guardianu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je bil napad z brezpilotnimi letali odgovor na ruski napad na Kijev prejšnji teden, v katerem je zagorela pomembna verska znamenitost, katedrala Marijinega vnebovzetja v Kijevsko-pečerski lavri.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Požar v Kijevsko-pečerski lavri po nočnem napadu AP

Požar v Kijevsko-pečerski lavri po nočnem napadu AP

Požar v Kijevsko-pečerski lavri po nočnem napadu AP

Uničena katedrala Marijinega vnebovzetja v Kijevsko-pečerski lavri Profimedia







Po napadih so začasno zaprli tudi štiri moskovska letališča ter odpovedali in prestavili več kot 500 letov.