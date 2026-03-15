Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Črni dež nad Teheranom

Teheran, 15. 03. 2026 10.17 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Črni dim nad skladiščem nafte v Teheranu po ameriško-izraelskih napadih

Oblaki strupenega dima, ki so se dvignili v ozračje zaradi ameriško-izraelskih napadov na iranska naftna podjetja, so se na zemljo spustili v obliki "črnega dežja", kar sproža resna tveganja za javno zdravje. Prebivalci Teherana so že potožili zaradi nekaterih zdravstvenih težav, zato strokovnjaki priporočajo previdnostne ukrepe.

Ko se je nad Teheran spustil črni dež, se je veliko prebivalcev pritožilo nad pekočimi očmi in težavami z dihanjem. V ozračju so namreč nevarne kemikalije, ki jih sicer dež v razmeroma kratkem času spere, a ljudje, ki so bili temu dežju izpostavljeni, bi morali poskrbeti za ukrepe, da bi se izognili kratkoročnim in dolgoročnim zdravstvenim tveganjem.

Črni dež nastane, ko se saje, pepel in strupene kemikalije združijo z vodnimi kapljicami v ozračju in nato ob dežju padejo nazaj na zemljo. Pogosto se to dogaja po požarih v naftnih rafinerijah ali na naftnih poljih, povzročijo pa ga lahko tudi gozdni požari, vulkanski izbruhi in industrijska onesnaženost, poroča AP News.

Črni dim nad skladiščem nafte v Teheranu po ameriško-izraelskih napadih
Črni dim nad skladiščem nafte v Teheranu po ameriško-izraelskih napadih
FOTO: AP

V Iranu so mikroskopske saje nastale, ko so ogljikovodiki v kurilnem olju nepopolno zgoreli, pojasnjujejo strokovnjaki. Gorenje olja prav tako ustvarja spojine, imenovane policiklični aromatski ogljikovodiki, pa tudi strupene pline, kot sta žveplov dioksid in dušikov oksid, ki povzročajo kisli dež. Mikroskopske saje, katerih delci so približno 40-krat manjši od širine človeškega lasu, se lahko globoko usidrajo v pljuča in vstopijo v krvni obtok, kar povzroča težave z dihanjem in srcem. To pa lahko vodi v prezgodnjo smrt. Izpostavljenost lahko poveča tudi tveganje za nastanek raka.

V Iranu so Svetovna zdravstvena organizacija ter zdravstveni in okoljski uradniki države svetovali ljudem, naj ostanejo v zaprtih prostorih in nosijo maske. Opozorili so, da je padavina zelo kisla in lahko povzroči opekline kože ter poškodbe pljuč.

"Ob takšnem dogodku lahko zagotovo pričakujemo akutne zdravstvene posledice," je dejala V. Faye McNeill, profesorica kemijskega inženirstva na univerzi Columbia, ki je specializirana za atmosfersko kemijo.

Že običajni dogodki z onesnaženostjo zraka lahko sprožijo zdravstvene težave in vodijo do večjega števila hospitalizacij, zlasti med starejšimi, otroki in ljudmi, ki so že imeli zdravstvene težave, je dodala. "Toda to je višja raven, zato verjetno trenutno že prihaja do zdravstvenih težav zaradi tega."

Nekateri Iranci se bojijo, da bi onesnažen dež, ki vsebuje tudi težke kovine, lahko okužil rezervoarje pitne vode in vodotoke.

Skladišča goriva sicer navadno pogorijo v le nekaj urah, toda, kot se je zgodilo v Kuvajtu med zalivsko vojno, lahko naftna polja gorijo mesece.

"Vendar ne vemo, kaj se bo zgodilo s prihodnjimi napadi in ali bodo zadeta druga skladišča ali naftna polja," je pojasnil Peter Adams, profesor gradbenega in okoljskega inženirstva na univerzi Carnegie Mellon. "Manj me skrbi dolgoročna ali regionalna problematika, toda za ljudi v neposredni bližini je to resnična katastrofa."

Zaradi tankerja, ki pluje po Sredozemlju, aktivirali načrt za izredne razmere

bibaleze
Portal
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
moskisvet
Portal
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
okusno
Portal
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564