Črni nosorog napadel avtomobil turista na safariju

Incident se je zgodil 19. septembra v narodnem parku Etoša. Kot je razvidno iz posnetka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, se je nosorog večkrat zagnal v terensko vozilo s turisti in ga pri tem z rogom tako poškodoval, da je odtrgal del stranskega dela vozila.
Po poročanju lokalnih medijev je avtomobil vozil turist sam, v ozadju pa je moč slišati glas moškega v francoščini, ki je dogajanje snemal iz drugega vozila in voznika priganjal, naj vendarle spelje in se čim prej umakne.
Lokalni vodnik je povedal, da je bil nosorog videti "dezorientiran" in da je pred napadom kazal "opozorilne znake," poroča portal Namibian.
Ministrstvo za okolje, gozdarstvo in turizem je incident v narodnem parku Etoša potrdilo. Po njihovih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan, vozilo pa je utrpelo nekaj materialne škode.
Predstavnik ministrstva Vilho Hangula je ob tem turiste in obiskovalce parka pozval k previdnosti. "Svetujemo jim, naj se obrnejo na registrirane in izkušene organizatorje izletov ter se seznanijo z vedenjem divjih živali," je dejal. "Divje živali ravnajo v skladu z nagonom, njihovo vedenje pa je lahko zelo nepredvidljivo," je še dodal.
Tudi turistični ponudnik Etoša Salt Pan Adventure je turistom svetoval, naj si raje, kot da se v park podajajo sami, zagotovijo turistične vodnike in naj bodo pozorni na vedenje živali, da bi se bolje zaščitili.
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