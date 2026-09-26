Črni nosorog napadel avtomobil turista na safariju

Incident se je zgodil 19. septembra v narodnem parku Etoša. Kot je razvidno iz posnetka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, se je nosorog večkrat zagnal v terensko vozilo s turisti in ga pri tem z rogom tako poškodoval, da je odtrgal del stranskega dela vozila.

Po poročanju lokalnih medijev je avtomobil vozil turist sam, v ozadju pa je moč slišati glas moškega v francoščini, ki je dogajanje snemal iz drugega vozila in voznika priganjal, naj vendarle spelje in se čim prej umakne.

Lokalni vodnik je povedal, da je bil nosorog videti "dezorientiran" in da je pred napadom kazal "opozorilne znake," poroča portal Namibian.