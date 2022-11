Črni panter nazadnje viden v Srbiji blizu meje s Hrvaško

Črni panter, ki je nedavno zbežal iz ujetništva na Madžarskem, je bil tokrat opažen blizu mesta Apatin v Srbiji, v bližini meje s Hrvaško. V vasi Sonte v apatinskem okraju so domačini opazili žival, črnega panterja, kar je povzročilo preplah in nemir med domačini.

"Črni panter je izredno nevaren in občane pozivamo, naj pazijo nase in na svoje bližnje, ter če opazijo tega plenilca, nemudoma obvestijo pristojno policijsko postajo," je dejal predstavnik gozdarske izpostave "Sombor" Srdjan Peurača ter poslal dopis vsem okoliških izpostavam ter lokalnim društvom, ribičem, čebelarjem in lovcem, pa tudi policijski postaji v Apatinu. Neuradno naj bi, po poročanju srbskih medijev, člani lokalnih lovskih društev na območju, kjer so opazili žival, ta konec tedna zaradi velikega vznemirjenja domačinov, saj so madžarski mediji nekoč pisali, da naj bi omenjeni plenilec napadal govedo, organizirali lov na zver.

Madžarski mediji so še zapisali, da obstaja razlog za sum, da je bil pobegli plenilec nezakonito vzrejen doma in da zato njegovo izginotje ni bilo prijavljeno. Navajajo še, da je sicer navajen na ljudi in da zaradi tega doslej ni bil še nihče poškodovan, a se bojijo, da bi prav zato, ker je navajen, da ga ljudje hranijo, v iskanju plena napadel človeka. Petar Sladić, do zdaj edini domačin, ki je za medije povedal, da je videl zver iz družine mačk, je sam poudaril, da to počne zato, "ker se njegovi otroci pogosto sami vozijo s kolesi v okolici, gozdu in poljih, in če se panter skrbno skriva pred odraslimi, ni gotovo, da ne bi napadel tudi otrok". Tudi eden izmed lovcev naj bi s pomočjo daljnogleda videl žival, ki je bila večja od volka, ki ga sicer tudi ni pogosto videti na tem območju, vendar z daljšim repom. Lovec je prepričan, da gre prav za pobeglega panterja.

Obenem je ta zgodba postala tema vsakodnevnih pogovorov v sami Sonti, za razliko od Sladića pa se prebivalci te vasi ob tej priložnosti medijem večinoma izogibajo, a zaskrbljenosti ne skrivajo. "Če sem prav razumel, gre za črnega leoparda, ki je nekomu na Madžarskem pobegnil iz kletke in se potepa tu. Možno je, takšni živali nobena žival ne more nič, največja mesojedca pri nas sta šakal in ris, gozdovi so dovolj gosti, da se lahko skrije, zime pa niso več, kot so bile," pravi starejši moški iz Sonte. Milan Mirić – Miki, lastnik živalskega vrta "Zoo Miki", prvega zasebnega živalskega vrta v nekdanji Jugoslaviji, hkrati pa tudi sodelavec Pokrajinskega zavoda za varstvo narave, goji določeno mero dvoma do zgodbe o tem nevarnem plenilcu.

icon-expand Črni panter v svojem naravnem okolju. FOTO: Shutterstock