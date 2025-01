Črni skrinjici letala v Južni Koreji že pred nesrečo nehali snemati

Pri preiskavi najhujše letalske nesreče v državi doslej so se pristojni v veliki meri zanašali na vsebino črnih skrinjic – snemalnika zvoka v pilotski kabini in snemalnika podatkov o letu. Slednji je bil poškodovan in so ga na analizo podatkov poslali v ZDA.

A kot so sedaj ugotovili, sta obe napravi nehali snemati štiri minute pred trčenjem letala v zid na tleh. V okviru preiskave bodo sedaj skušali ugotoviti, kaj je temu botrovalo.