Črno goro stresel potres

Črno goro je na območju blizu meje z Bosno in Hercegovino v torek zvečer stresel potres z močjo 4,3, so sporočili z državnega zavoda za hidrometeorologijo in seizmologijo. Poročil o večji škodi ali ranjenih doslej ni bilo. Potres so čutili tudi v nekaterih mestih v BiH in na jugu Hrvaške.