Odgovor Srbije: Črnogorcem naj bi omejevali vstop v državo

Črnogorski portal Vijesti, ki se sklicuje na vire v policiji, poroča, da včeraj do 19.30 niti en črnogorski državljan ni prečkal meje s Srbijo na mejnih prehodih Gostun, Jabuka in Dračenovac.
Srbska policija naj bi izvajala okrepljen nadzor in izključno črnogorskim državljanom omejevala vstop v državo. Šlo naj bi sicer za začasen ukrep.
Črnogorska policija je nato za Vijesti neuradno potrdila, da srbska mejna policija na mejnih prehodih izvaja podrobne kontrole Črnogorcev.
Portal še poroča, da naj bi sinoči na letališču v Beogradu zadržali okoli 30 črnogorskih državljanov, potem ko so se izkrcali iz letala, ki je priletelo iz Podgorice. Po navedbah urednika Vijesti Dušana Cicmila, ki so ga prav tako zadržali, so potnikom, izključno moškim s črnogorskimi dokumenti, odvzeli potne liste in jih odpeljali v ločeno sobo, brez kakršne koli razlage, zakaj jim je bilo omejeno gibanje.
Odnosi med Črno goro in Srbijo so se v zadnjih dneh zaostrili, potem ko je črnogorska policija na letališču Tivat zavrnila vstop skupini srbskih državljanov. Potniki ob preverjanju naj ne bi želeli razkriti razlogov za prihod v državo, zato so jih posedli na prvi let za Beograd.
Po ocenah črnogorske policije bi lahko bivanje teh oseb v državi predstavljalo grožnjo nacionalni varnosti. Na seznamu potnikov so bili namreč številni s kazensko evidenco, nekateri med njimi so bili že obtoženi hudih kaznivih dejanj. Srbski opozicijski mediji so jih označili za osebe, ki so blizu Vučićevi stranki SNS, ta pa jih po potrebi najame za shode, varovanje in organizacijo protestov. Na letalu so bi imeli s seboj tudi transparente z napisom "Srbija zmaga".
Vučiću odsvetovali pot v Tivat
Srbska obveščevalna služba Bia je medtem srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću svetovala, naj odpove pot v Črno goro, kjer bo jutri potekal vrh EU-Zahodni Balkan. Kot so zapisali, namreč obstaja "visoko varnostno tveganje", saj se po njihovih informacijah tam nahaja Radoje Zvicer, vodja kavaškega klana.
Predsednica parlamenta Ana Brnabić je za Informer dejala, da je osebno skušala Vučića prepričati, naj odpove službeno pot, a da ta tega ne želi storiti.
Je pa Vučić zaprosil črnogorske oblasti, da zanj ne organizirajo uradnega sprejema v Tivatu. Čeprav svoje zahteve ni podrobneje pojasnil, je povedal, da si ne želi protokolarnih dejavnosti, ki bi vključevale prisotnost najvišjih državnih uradnikov Črne gore.
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