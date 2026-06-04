Odgovor Srbije: Črnogorcem naj bi omejevali vstop v državo

Črnogorski portal Vijesti, ki se sklicuje na vire v policiji, poroča, da včeraj do 19.30 niti en črnogorski državljan ni prečkal meje s Srbijo na mejnih prehodih Gostun, Jabuka in Dračenovac.

Srbska policija naj bi izvajala okrepljen nadzor in izključno črnogorskim državljanom omejevala vstop v državo. Šlo naj bi sicer za začasen ukrep.

Črnogorska policija je nato za Vijesti neuradno potrdila, da srbska mejna policija na mejnih prehodih izvaja podrobne kontrole Črnogorcev.

Portal še poroča, da naj bi sinoči na letališču v Beogradu zadržali okoli 30 črnogorskih državljanov, potem ko so se izkrcali iz letala, ki je priletelo iz Podgorice. Po navedbah urednika Vijesti Dušana Cicmila, ki so ga prav tako zadržali, so potnikom, izključno moškim s črnogorskimi dokumenti, odvzeli potne liste in jih odpeljali v ločeno sobo, brez kakršne koli razlage, zakaj jim je bilo omejeno gibanje.