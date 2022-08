Črnogorci letos ponovno tekmujejo v poležavanju - rekord je 117 ur

Tekmovalci, ki ležijo pod krošnjo stoletnega javorja v etno vasi "Montenegro" nedaleč od Nikšića, lahko jedo, pijejo, berejo knjige in uporabljajo razne naprave, kot so prenosni računalnik in telefon. Dovoljeno jim je skoraj vse, razen tega, da vstanejo.

Lansko leto so pravila še dodatno spremenili, tako da imajo tekmovalci možnost, da gredo na stranišče vsakih osem ur, poroča RTL.