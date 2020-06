Črnogorci za okužbe krivijo beograjski nogometni derbi, skok okuženih v BiH in Srbiji

Šef kliničnega centra v Podgorici Jevto Eraković je tamkajšnjo vlado pozval, da je treba zaslišati vse ljudi, ki so prek Bosne in Hercegovine potovali na tekmo, saj je srbsko-črnogorska meja zaradi velikega števila okuženih v Srbiji ostala zaprta. "Kdor bi regularno prišel v Črno goro, bi moral v karanteno. Tako so ljudje v srbsko prestolnico potovali prek BiH," je za državno televizijo izjavil Eraković in pozval obiskovalce derbija, da sporočijo svoje gibanje in stike.