Črnogorska policija med bananami našla kar 1,6 tone kokaina

Črnogorska policija je obsežno operacijo proti tihotapcem mamil začela v Baru, Podgorici in Zeti. Po neuradnih informacijah je bilo 1600 kilogramov kokaina zapakiranih v 1205 paketov, na katerih je pisalo covid. Najverjetneje so mamila prišla v Črno goro v zabojniku ene od ladij, ki je priplula iz Južne Amerike. Kokain naj bi našli v Zeti, ki je eno predmestij Podgorice, poroča podgoriški novičarski portal Dan. Objavili so tudi fotografijo zaseženih paketov.