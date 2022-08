Črnogorska policija objavila kronologijo krvavega napada na Cetinju

V soboto zvečer, dan po krvavem poboju na Cetinju, v katerem je Vuk Borilović ubil 10 ljudi, med njimi tudi dva otroka, je črnogorska policija objavila kronologijo dogodkov.

Spomnili so, da so prvo prijavo o zločinu v cetinjskem naselju Medovina prejeli v petek okoli 15.30. Istočasno je Borilović v telefonskem pogovoru z moškim, čigar identitete niso razkrili, razkril, da je v svoji hiši ubil družino, ki je živela tam, oziroma dva mladoletna otroka. "Pred tem je potekal še en pogovor, katerega vsebine in identitete oseb za zdaj ne bomo komentirali, a potrjujejo prejšnje navedbe," so sporočili.

Na kraj dogodka so bile takoj napotene vse razpoložljive policijske enote. Napadalec je streljal tudi nanje, tedaj pa se je proti njemu vsulo okoli dvajset strelov. Ali ga je pokosil policijski strel ali pa ga je zadel eden od občanov, kot navajajo številni mediji, policisti še preverjajo.

Policija je navedla še, da je morilec okoli 15.50 poklical drugo osebo, ki ji je povedal, da je ubil več ljudi, sam pa je poškodovan in ne bo preživel, poročajo Vijesti.