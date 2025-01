Črnogorska policija zaplenila več kosov orožja in streliva

Gre za dejavnosti v okviru poostrenih ukrepov, ki jih policisti izvajajo zoper člane organiziranih hudodelskih združb, njihove bližnje, operativno zanimive osebe ter občane, osumljene nedovoljene posesti orožja, so zapisali v sporočilu za javnost policije.

Poudarili so še, da policijska uprava zaostruje aktivnosti v boju proti nezakoniti posesti orožja ter poziva državljane, da izkoristijo zakonsko možnost prostovoljne oddaje orožja brez pravnih posledic in s tem prispevajo k splošni varnosti družbe.

"Z razumevanjem zbiranja in izražanja protestov v povezavi z aktualnimi družbenimi in političnimi razmerami v Črni gori, ministrstvo za notranje zadeve in uprava policije pozivata državljane, da v duhu trenutnih razmer, ki so nas pretresle po grozovitem zločinu na Cetinju, dostojanstveno in mirno izrazijo svoja stališča in mnenja," še piše v sporočilu.

Črnogorski premier Milojko Spajić je po strelskem pohodu na Cetinju, v katerem je napadalec v sredo ubil 12 ljudi, še štiri pa huje ranil, napovedal drastične kazni za nezakonito posedovanje orožja. V Podgorici so zaradi napada v petek potekali protesti, napovedani pa so novi.