Tujina

Intimni posnetki, ovadbe in grožnje: črnogorska uradnika vpletena v škandal

Podgorica, 27. 01. 2026 17.04 pred eno minuto 4 min branja 3

Avtor:
K.H.
Mirjana Pajković in Dejan Vukšić

Črno goro že mesec dni pretresa spolni škandal, v katerega sta vpletena zdaj že nekdanja javna uslužbenca. Potem ko so intimni posnetki prišli v javnost, sta oba odstopila s funkcij. Afera je sprožila val medsebojnih obtožb in kazenskih ovadb; moški pa je ženski grozil celo s stacionarnega telefona iz pisarne črnogorskega predsednika.

V spolni škandal sta vpletena Dejan Vukšić, zdaj že nekdanji direktor črnogorske Agencije za nacionalno varnost (ANB) in nekdanji svetovalec črnogorskega predsednika Jakova Milatovića, ter Mirjana Pajković, zdaj že nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za človekove in manjšinske pravice.

Vukšić je odstopil konec lanskega leta, ko je Pajkovićeva proti njemu podala kazenske prijave. Pajkovićeva pa je odstopila v petek, potem ko so se na družbenih omrežjih pojavili njeni intimni posnetki. Oba sta sicer v odstopnih izjavah navedla osebne razloge in oba trdita, da sta žrtvi, poroča Nova.rs.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Konec lanskega leta je Pajkovićeva podala več kazenskih ovadb proti Vukšiću zaradi groženj. Kot je pojasnila, so se te začele potem, ko je predsedniku države podala svojo kandidaturo za varuha človekovih pravic in svoboščin. Vukšić pa je bil takrat predsednikov tesni sodelavec in je tudi sicer njegov tesen prijatelj. Pajkovićeva trdi, da je predsednika Črne gore večkrat opozorila, da je žrtev nasilja s strani njegovega svetovalca Vukšića, a da se Milatović na to ni odzval, piše srbski Blic.

Pred odstopom pa je na policiji vložila tri nove kazenske ovadbe zaradi nepooblaščenega deljenja njenih eksplicitnih vsebin. V ovadbah je izrazila sum, da je Vukšić kot nekdanji direktor ANB uporabil informacije, ki jih je pridobil na svojem položaju, in da ji je grozil s kočljivim gradivom. Kot dokaz je objavila zvočni posnetek, na katerem ji je Vukšić grozil, da bo njene intimne fotografije in videoposnetke "videla vsa Črna gora".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vukšić trdi, da mu je ukradla telefon

"Zavračam vse netočne, nepopolne in tendenciozne obtožbe, s katerimi mi skušajo brez dokazov pripisati odgovornost za kršitev zasebnosti Pajkovićeve in distribucijo spornih posnetkov. To vsebino sem prvič videl šele, ko so začeli nezakonito krožiti po družbenih omrežjih," je Vukšić zanikal krivdo za deljenje njenih intimnih posnetkov.

Trdi, da je pravzaprav žrtev sam, Pajkovićevo pa obtožuje, da mu je oktobra 2024 ukradla mobilni telefon, ki je bil nato zlorabljen, s tem pa je bila "hudo kršena njegova zasebnost".

Po Vukšićevih besedah je bil sporni zvočni posnetek, na katerem ji grozi, posnet kot odgovor na to krajo, klic pa je bil opravljen s stacionarnega telefona v pisarni predsednika Milatovića.

"Besede, ki sem jih ob tej priložnosti namenil M. P. in so bile selektivno objavljene s časovnim zamikom enega leta in treh mesecev, so bile neposreden odziv na krajo in zlorabo mojega telefona," trdi. Kot pravi, te besede, "ne glede na njihovo vsebino, ne morejo predstavljati dokaza o kakršnemkoli kaznivem dejanju, povezanem z nastankom ali distribucijo posnetkov".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dodal je, da je marca 2025 z neznane številke prejel "moteča sporočila" skupaj z omenjenim posnetkom, hkrati pa tudi grožnjo in poskus izsiljevanja, naj odstopi od kandidature za sodnika Ustavnega sodišča. Kot pravi, je zato na policijo podal kazensko ovadbo proti Pajkovićevi in neznanim storilcem.

Dodal je, da ga je Pajkovićeva potem kontaktirala in ga prosila, da ji "nekaj uredi" ter se ji s tem "odkupi", kar je sam dojel kot nov način izsiljevanja, ki je bilo povezano z njeno kandidaturo za varuhinjo.

"Konec decembra 2025 je Pajkovićeva vložila ovadbo proti meni, pri čemer je podala isti zvočni posnetek in ustvarila lažen vtis, da gre za nedavni dogodek. Pri tem je prikrila dejstvo, da se je to zgodilo pred več kot enim letom," je dodal. Poudarja, da je bilo vse tempirano tako, da ga diskreditirajo pred izborom sodnikov za Ustavno sodišče. Vukšić je Pajkovićevo ob odstopu obtožil tudi povezav s kavaškim klanom.

Kot pravi, je pripravljen opraviti poligrafski test in k temu pozval pristojne organe. Dejal je tudi, da bo vložil tožbe tudi proti vsem, ki so ga lažno obtoževali in mu grozili prek družbenih omrežij. "Resnica se ne bo ugotovila na družbenih omrežjih ali v medijih, pač pa izključno pred pristojnimi institucijami," je zaključil.

Na Agenciji za nacionalno varnost so se povsem distancirali od omenjene afere.

Za zdaj še ni znano, ali bo primer prišel pred sodišče, saj se tožilstvo o celotni zadevi še ni oglasilo. V Črni gori je sicer zloraba posnetkov, fotografij ali spolno eksplicitnih vsebin nekoga drugega, znana kot "maščevalna pornografija", kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen do pet let zapora. Če je kaznivo dejanje storjeno proti otroku, je zagrožena kazen od 10 let zapora.

črna gora spolni škandal intimni posnetki dejan vukšić mirjana pajković

Leon je šel levo, mama desno, v smrt: 'Vedno se konča z nasiljem'

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
27. 01. 2026 17.13
Mirjana pridi v Slovenijo, pridi k meni.
Odgovori
0 0
tavbix
27. 01. 2026 17.11
Nič ni narobe če kradeš milijone, bog ne daj pa da bi se malo hopa hop...
Odgovori
+1
1 0
sencina
27. 01. 2026 17.08
Samo Severina je zaslovela po takšnih posnetkih.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
