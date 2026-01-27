Intimni posnetki, ovadbe in grožnje: črnogorska uradnika vpletena v škandal

V spolni škandal sta vpletena Dejan Vukšić, zdaj že nekdanji direktor črnogorske Agencije za nacionalno varnost (ANB) in nekdanji svetovalec črnogorskega predsednika Jakova Milatovića, ter Mirjana Pajković, zdaj že nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za človekove in manjšinske pravice. Vukšić je odstopil konec lanskega leta, ko je Pajkovićeva proti njemu podala kazenske prijave. Pajkovićeva pa je odstopila v petek, potem ko so se na družbenih omrežjih pojavili njeni intimni posnetki. Oba sta sicer v odstopnih izjavah navedla osebne razloge in oba trdita, da sta žrtvi, poroča Nova.rs.

Konec lanskega leta je Pajkovićeva podala več kazenskih ovadb proti Vukšiću zaradi groženj. Kot je pojasnila, so se te začele potem, ko je predsedniku države podala svojo kandidaturo za varuha človekovih pravic in svoboščin. Vukšić pa je bil takrat predsednikov tesni sodelavec in je tudi sicer njegov tesen prijatelj. Pajkovićeva trdi, da je predsednika Črne gore večkrat opozorila, da je žrtev nasilja s strani njegovega svetovalca Vukšića, a da se Milatović na to ni odzval, piše srbski Blic. Pred odstopom pa je na policiji vložila tri nove kazenske ovadbe zaradi nepooblaščenega deljenja njenih eksplicitnih vsebin. V ovadbah je izrazila sum, da je Vukšić kot nekdanji direktor ANB uporabil informacije, ki jih je pridobil na svojem položaju, in da ji je grozil s kočljivim gradivom. Kot dokaz je objavila zvočni posnetek, na katerem ji je Vukšić grozil, da bo njene intimne fotografije in videoposnetke "videla vsa Črna gora".

Vukšić trdi, da mu je ukradla telefon

"Zavračam vse netočne, nepopolne in tendenciozne obtožbe, s katerimi mi skušajo brez dokazov pripisati odgovornost za kršitev zasebnosti Pajkovićeve in distribucijo spornih posnetkov. To vsebino sem prvič videl šele, ko so začeli nezakonito krožiti po družbenih omrežjih," je Vukšić zanikal krivdo za deljenje njenih intimnih posnetkov. Trdi, da je pravzaprav žrtev sam, Pajkovićevo pa obtožuje, da mu je oktobra 2024 ukradla mobilni telefon, ki je bil nato zlorabljen, s tem pa je bila "hudo kršena njegova zasebnost". Po Vukšićevih besedah je bil sporni zvočni posnetek, na katerem ji grozi, posnet kot odgovor na to krajo, klic pa je bil opravljen s stacionarnega telefona v pisarni predsednika Milatovića. "Besede, ki sem jih ob tej priložnosti namenil M. P. in so bile selektivno objavljene s časovnim zamikom enega leta in treh mesecev, so bile neposreden odziv na krajo in zlorabo mojega telefona," trdi. Kot pravi, te besede, "ne glede na njihovo vsebino, ne morejo predstavljati dokaza o kakršnemkoli kaznivem dejanju, povezanem z nastankom ali distribucijo posnetkov".

