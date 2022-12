Črnogorskega poštarja po dneh iskanja našli mrtvega z zvezanimi rokami

V petek popoldne se 25-letni Miloš Stamatović iz Danilovgrada, ki je kot poštar delal v prestolnici Črne gore, Podgorici, ni vrnil na svoje delovno mesto. Izginil je že zgodaj zjutraj, tisti dan pa bi moral razdeliti pokojnine v vrednosti 15.000 evrov. Ko so njegovi sodelavci izginotje prijavili policiji, je ta sprožila obsežno raziskavo in pozivala ljudi po družbenih omrežjih, naj sporočijo, če bi ga morda kje videli, poroča Radio i televizija Crne Gore.

Njegov avto je bil sicer še isti dan najden v naselju Botun, nedaleč od struge reke Morače.

A zaman. Zjutraj so na obali reke Morače v Botunu vaščani, ki so se sprehajali ob obali, našli truplo moškega z zvezanimi rokami. Na policiji so potrdili, da gre za 25-letnega poštarja. Inšpektorji v sodelovanju s pristojnim tožilcem že izvajajo številne ukrepe, da bi prišli zadevi do dna in našli morebitne krivce. Truplo Stamatovića je bilo namreč najdeno z zvezanimi rokami na sprednji strani, kar bi lahko nakazovalo na možnost, da je njegova smrt nastopila nasilno. Odrejena je bila tudi obdukcija.

"Obstaja tudi vrsta določenih indicev, ki so jih policisti pridobili na kraju. Avto so našli, zbirajo obvestila in razjasnjujejo okoliščine izginotja oškodovanca, cilj pa je ugotoviti, ali je smrt nastopila zaradi nasilja ali česa drugega," so sporočili iz policije.