Črnogorski premier napovedal stroge kazni za nezakonito posedovanje orožja

Vsi, ki zakonito posedujejo orožje, bodo za podaljšanje dovoljenja za posedovanje orožja do konca leta po besedah Spajića morali opraviti stroge psihološke in varnostne ocene.

Pred sedežem vlade so medtem v petek potekali protesti zaradi nezadovoljstva državljanov nad odzivom policije med napadom. Protestniki so vzklikali imena ubitih, pozivali k odgovornosti in nosili transparente, na katerih je med drugim pisalo "Vaše roke so krvave" in "Sistem je gnil".

Zaradi tragedije so se v državi začeli vrstiti pozivi k odstopu notranjega ministra Črne gore Danila Šaranovića.