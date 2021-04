Črnogorski premier odstavil ministra zaradi zanikanja genocida v Srebrenici

Premier je danes pojasnil, da je Leposavića najprej pozval, naj prekliče svoje izjave ali odstopi, a je to zavrnil, zato ga bo zdaj odstavil sam, da ohrani integriteto vlade. Nedopustno namreč je, da pravosodni minister razširja svoja zasebna stališča, je dejal.

Njegove izjave naletele na oster odziv v regiji

35-letni pravnik Leposavić ne pripada nobeni vladni stranki, ampak je bil na mesto ministra decembra imenovan kot nestrankarski strokovnjak. Pred leti je bil sicer aktiven v nekaterih desno nacionalističnih strankah.

Njegove izjave o Srebrenici, ki jih je izrekel pred dvema tednoma v črnogorskem parlamentu, so naletele na oster odziv v Črni Gori in širše v regiji. Za dodatna pojasnila v zvezi s tem je zaprosila Evropska komisija in večina veleposlaništev v Podgorici.