Črnogorski študenti po strelskem pohodu grozijo z državljansko nepokorščino

Črnogorski študenti so v soboto izvedli nov protest v Podgorici, na katerem so terjali odgovornost vladajočih za smrtonosni strelski pohod na Cetinju 1. januarja. Če vladajoči ne izpolnijo njihovih zahtev, ki vključujejo odstopa pristojnega ministra in podpredsednika vlade, grozijo z državljansko nepokorščino.