Croatia Airlines bo Zagreb junija povezal z enajstimi evropskimi mesti

Croatia Airlines z 8. junijem znova vzpostavlja letalsko povezavo Zagreb-Zürich. Potnikom bodo sprva na voljo štirje jutranji leti tedensko, s 15. junijem pa še trije popoldanski leti na teden. 15. junija bo hrvaški letalski prevoznik obnovil tudi mednarodne linije iz Zagreba v München, Sarajevo, na londonsko letališče Heathrow, v Dublin, Rim, Bruselj in na Dunaj.

V München, Sarajevo in Dublin bo letel trikrat tedensko, v London pa dvakrat tedensko. Letalska povezava z Rimom bo potekala preko Splita, in sicer trikrat na teden, za Bruselj so predvideni en jutranji in trije popoldanski leti, z Dunajem pa bosta vzpostavljeni dve povezavi na teden.

Že 25. maja je Croatia Airlines obnovil vsakodnevne lete Zagreb-Amsterdam ter dodaten dnevni let Zagreb-Frankfurt. Ta povezava sicer tudi med pandemijo covida-19 ni bila povsem prekinjena. Prav tako letala hrvaške družbe od 1. junija štirikrat tedensko letijo na liniji Zagreb-Koebenhavn.

Letalski prevoznik obnavlja tudi notranji promet. Z 8. junijem bo enkrat dnevno znova na voljo linija Zagreb-Zadar-Pula, dvakrat dnevno pa še liniji Zagreb-Split in Zagreb-Dubrovnik.