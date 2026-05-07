Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pri Croatia Airlines odpovedali 900 letov

Zagreb, 07. 05. 2026 13.44 pred 2 urama 1 min branja 4

Avtor:
STA N.L.
Airbus A220 na Brniku

Hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines je v prihodnjem četrtletju odpovedal pet odstotkov od skupno 27.000 načrtovanih letov. Odločitev je posledica podražitve letalskega goriva po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, medtem ko na cene letalskih vozovnic vplivajo tudi drugi dejavniki.

"Geopolitične razmere so negativno vplivale na ceno goriva. Cena letalskega goriva se je od izbruha krize podvojila in rasla hitreje kot cena surove nafte. Trenutni stroški letalskega goriva bodo vsem letalskim prevoznikom, tudi Croatia Airlines, v tem obdobju povzročili večmilijonske izgube," je v sredo za RTL Danas pojasnil direktor komercialnih poslov v hrvaškem letalskem prevozniku Slaven Žabo.

V družbi so po začetku krize uvedli krizno upravljanje in poskušajo stroške nadomestiti z optimizacijo mreže letov, zmogljivosti in večjo učinkovitostjo poslovanja. To po Žabovih besedah med drugim vključuje tudi odpovedovanje letov.

Airbus A220 na Brniku
Airbus A220 na Brniku
FOTO: Aljoša Kravanja

"Croatia Airlines je v prihodnjem četrtletju izvedel optimizacijo, kar pomeni, da smo odpovedali pet odstotkov načrtovanih letov, pri čemer smo načrtovali 27.000 operacij," je pojasnil in dodal, da to pomeni okoli 900 letov.

Za koliko bi se zaradi trenutnih razmer lahko podražile cene letalskih vozovnic, ni želel ocenjevati, rekoč, da nanje vplivajo različni dejavniki. "Trenutno je te zneske težko napovedati. Cene vozovnic v teh razmerah nihajo navzgor in navzdol, saj so odvisne tudi od povpraševanja na posameznih linijah," je dejal po poročanju net.hr.

Croatia Airlines je v prvih štirih mesecih letos prepeljal skoraj 100.000 potnikov oziroma približno četrtino več kot v enakem obdobju lani.

Croatia Airlines letalski promet letalske vozovnice gorivo gospodarstvo

Milijonska kraja iz parkirnih avtomatov: nemški par v zapor

'Timmy je najverjetneje poginil'

24ur.com Incident v Zagrebu: letalo družbe Croatia Airlines tik pred vzletom naglo zavrlo
24ur.com Na sedmih večjih letališčih odpovedanih že več kot 12.300 letov
24ur.com 'Pozabili so na tiste na tleh'
Cekin.si Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
24ur.com Kontrolorji zračnega prometa v stavko. Paralizirana polovica letov v tranzitu?
24ur.com Posledic pandemije in vojne potniški promet letalske družbe ni preživel
24ur.com Bo Slovenija ustanovila svojo nacionalno letalsko družbo?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nelevnedesen
07. 05. 2026 15.46
900 od 27000. To je 3.3%. Nobena drama.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
07. 05. 2026 15.27
Hvala bogu!!!!
Odgovori
+3
3 0
zvoneti
07. 05. 2026 14.34
Nč, hudga, bodo pa vsi na naših bivših avtocestah-parkiriščih.
Odgovori
+5
5 0
zdravkob
07. 05. 2026 14.09
27000 poletov?! Naša Adria je pa crknila.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Osemletna Inaja skupaj z mamo navdušila Slovenijo
Osemletna Inaja skupaj z mamo navdušila Slovenijo
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja
Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja
zadovoljna
Portal
Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Tudi vi zapravljate preveč? Ta trik razkriva, kje izgubljate denar
Tudi vi zapravljate preveč? Ta trik razkriva, kje izgubljate denar
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
vizita
Portal
Kako lahko 20 minut narave izboljša vaše zdravje, razkrivajo študije
Kardiolog razkriva 5 pijač, ki jih nikoli ne pije zaradi zdravja srca
Kardiolog razkriva 5 pijač, ki jih nikoli ne pije zaradi zdravja srca
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
cekin
Portal
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
moskisvet
Portal
Video z avtoceste: nepazljivi ljudje na cestišču ogrožajo reševalno vozilo
Tragična smrt zvezdnika resničnostnega šova: Umrl pri 35 letih
Tragična smrt zvezdnika resničnostnega šova: Umrl pri 35 letih
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji
dominvrt
Portal
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
okusno
Portal
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
voyo
Portal
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699