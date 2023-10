Črvi nad Berlusconijeve umetnine, uničenje škodljivcev dražje od vrednosti slik

Berlusconi je večino umetnin kupil kar preko televizijskih dražb, ki so jih v nočnih urah predvajale italijanske televizije. V svoji umetniški zbirki naj bi tako nakopičil 25 tisoč umetnin, ki pa so slabe kakovosti in nimajo nobene vrednosti.

Italijanski umetniški kritik Vittorio Sgarbi je za BBC dejal, da je v zbirki le šest ali sedem umetnin, ki imajo dejansko umetniško vrednost.

Celotna zbirka je sicer ocenjena na okoli 20 milijonov evrov, kar v povprečju pomeni 800 evrov na sliko, je poročala La Repubblica. Kljub 'cenenim' umetninam si je Berlusconi lastil tudi kakovostnejše umetnine. Med drugim so njegovo glavno rezidenco krasile umetnine renesančnega slikarja Tiziana in nizozemskega baročnega velemojstra Rembrandta.

"Vedel je, da je to, kar kupuje, brez vrednosti"

A Berlusconijevi dediči sedaj ugotavljajo, da je ogromna zbirka težko finančno breme. Zgolj upravljanje skladišča, v katerem so shranjene umetnine, jih stane okoli 800.000 evrov na leto. Nekaj umetnin so že napadli lesni črvi in italijanski mediji ocenjujejo, da bi stroški uničenja škodljivcev presegli dejansko vrednost slik.

Pokojni milijarder, ki je imel ob smrti premoženje ocenjeno na okoli šest milijard evrov, je svoje umetnine hranil v skladišču, velikem več kot 3000 kvadratnih metrov, v bližini dvorca v okolici Milana. Med slikami so večinoma ženski akti in mestne podobe Pariza, Neaplja ter Benetk.

Cesare Lampronti, londonski trgovec z umetninami, ki je tri desetletja vzdrževal tesne stike z Berlusconijem, je povedal, da je bil milijarder impulziven kupec. "Rad je kupoval portrete žensk, ki jih je podarjal prijateljem. Ko je bil mlajši, je kupoval v galerijah in pri trgovcih, pozneje pa je kupoval na televizijskih dražbah. Vedel je, da je to, kar kupuje, brez vrednosti."