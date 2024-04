Čudež je trajal samo nekaj dni: novorojenčica iz Gaze je umrla

Novorojenčica Sabreen, ki so jo zdravstveni delavci v nedeljo ponoči rešili iz maternice ubite Palestinke, je umrla. Rodila se je v 30. tednu nosečnosti, tehtala je manj kot kilogram in pol in imela težave z dihanjem. Pokopali so jo poleg mame, očeta in triletne sestrice. Vsi so bili ubiti v napadu na stanovanjski kompleks, ki je za vedno izbrisal dve družini, med 20 ubitimi pa je bilo kar 16 otrok. Izraelska vojska trdi, da so napadli Hamasovo infrastrukturo.