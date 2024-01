Čudez na Hanedi: kako je posadka izvedla brezhibno evakuacijo?

Medtem ko preiskovalci skušajo ugotoviti, zakaj se je letalo obalne straže znašlo na isti stezi kot Airbus A350, letalski strokovnjaki hvalijo izjemno zbranost in usposobljenost posadke Japan Airlines. 12 članov osebja je v manj kot 20 minutah iz gorečega letala uspelo evakuirati vseh 367 potnikov. Ti so upoštevali navodila posadke in za seboj pustili ročno prtljago, kar je po besedah poznavalcev dodatno pripomoglo k hitrejši evakuaciji.

Od manjšega letala obalne straže so ostale le razbitine. FOTO: AP icon-expand

Letalo družbe Japan Airlines se je ob pristanku spremenilo v ognjeno kroglo, potem ko je na stezi trčilo v letalo obalne straže. Pet od šestih ljudi na krovu manjšega letala je umrlo, medtem ko na potniškem letalu žrtev ni bilo. Brezhibna evakuacija z gorečega letala je osupnila svet in požela številne pohvale. Letalski strokovnjaki, ki so spregovorili za BBC, poudarjajo, da je bila posadka deležna odličnega usposabljanja, potniki pa so upoštevali varnostne protokole.

"Na nobenem od videoposnetkov, ki sem jih videl, na tleh ne vidim niti enega potnika, ki bi imel s seboj svojo prtljago. Če bi ljudje skušali vzeti svojo prtljago, bi bilo res nevarno, saj bi upočasnili evakuacijo," pravi profesor Ed Galea iz univerze Greenwich. Evakuacijo je otežil tudi položaj, v katerem se je znašlo letalo."Ta nesreča je daleč od idealne. Letalo je bilo z nosom navzdol, kar je pomenilo, da so se potniki težko premikali," je dodal Galea. Za evakuacijo potnikov so bili na voljo le trije napihljivi tobogani, ki pa niso bili pravilno razporejeni. Zaradi okvare je bila otežena tudi komunikacija na letalu, zato je morala posadka navodila posredovati z megafonom in vzklikanjem, so sporočili iz Japan Airlines.

Airbus Japan Airlines v plamenih FOTO: AP icon-expand

Vseh 379 potnikov in članov posadke Airbusa A350 je nesrečo preživelo. En potnik je utrpel modrice, 13 jih je potrebovalo zdravniško pomoč, vsi ostali pa so jo odnesli brez poškodb. Nekdanja stevardesa družbe Japan Airlines je za BBC poudarila, da so imeli potniki neverjetno srečo. "Čutila sem olajšanje, ko sem ugotovila, da so vsi na varnem. Ko pa sem začela razmišljati o postopku nujne evakuacije, sem začutila nervozo in strah. Glede na to, kako sta letali trčili in kako se je požar širil, bi lahko bilo veliko huje," je povedala. Kot je dodala, je v resničnih situacijah težko preprečiti paniko med potniki. "To, kar so dosegli, je težje, kot si predstavljamo. Dejstvo, da jim je vsem uspelo pobegniti, je rezultat dobre koordinacije med posadko in potniki, ki sledijo navodilom." Pojasnila je, da vsi novi člani posadke, zaposleni pri Japan Airlines, opravijo strogo in večtedensko usposabljanje za primere evakuacij in reševanj, preden lahko začnejo opravljati svoje delo. Po besedah nekdanje stevardese je nato posadka vsako leto deležna obnovitvenega usposabljanja. "Gremo skozi pisni izpit, razprave o študijah primerov in praktično usposabljanje z uporabo različnih scenarijev, na primer ko mora letalo pristati na vodi ali pa če na letalu izbruhne požar." Tudi pilot, ki je želel ostati neimenovan, je za BBC povedal, da je k hitri evakuaciji pripomoglo dobro usposabljanje, ki ga je opravila posadka. "Moram reči, da je bilo neverjetno. V takšnih razmerah res nimaš časa razmišljati, zato preprosto narediš, za kar si bil usposobljen."

