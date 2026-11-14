'Čudež na reki Misisipi': tanker trčil v križarko, rešili vse potnike

Kot je na novinarski konferenci pojasnila vodja pristanišča v New Orleansu Melanie Montroll, so obvestila o trčenju prejeli v petek zgodaj popoldne po lokalnem času.

Na krovu ladje za križarjenje American Heritage je bilo v času trka poleg članov posadke še približno 129 potnikov.

Ladja, v katero je vdirala voda, se je začela nagibati, preden se je prevrnila na bok. Na pomoč so prihiteli posadke vlačilcev, policija in reševalci, pristojni pa so zaradi reševalne akcije zaprli promet na reki Misisipi.

Jamie Holford, ki je bil priča nesreči, je za ameriško televizijo CBS dejal, da je videl, kako je potniška ladja po trku s tankerjem udarila ob pomol. "Zvenelo je kot v filmu. Samo predstavljajte si škripanje ton jekla. Bilo je kot prizor iz Titanika," je povedal in dodal, da je videl potnike in člane posadke, kako so kričali in jokali, medtem ko so skušali zapustiti ladjo, ki se je potapljala.