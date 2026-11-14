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'Čudež na reki Misisipi': tanker trčil v križarko, rešili vse potnike

New Orleans, 14. 11. 2026 08.32 pred 58 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.S.
Trčenje na reki Misisipi

Na reki Misisipi v ameriškem New Orleansu je potekala obsežna reševalna akcija, potem ko je tanker trčil v ladjo za križarjenje, ki je bila zasidrana v pristanišču. Potniška ladja se je po trčenju nagnila na bok in delno potonila. Pristojni so rešili vse potnike in člane posadke.

Kot je na novinarski konferenci pojasnila vodja pristanišča v New Orleansu Melanie Montroll, so obvestila o trčenju prejeli v petek zgodaj popoldne po lokalnem času.

Na krovu ladje za križarjenje American Heritage je bilo v času trka poleg članov posadke še približno 129 potnikov.

Ladja, v katero je vdirala voda, se je začela nagibati, preden se je prevrnila na bok. Na pomoč so prihiteli posadke vlačilcev, policija in reševalci, pristojni pa so zaradi reševalne akcije zaprli promet na reki Misisipi.

Jamie Holford, ki je bil priča nesreči, je za ameriško televizijo CBS dejal, da je videl, kako je potniška ladja po trku s tankerjem udarila ob pomol. "Zvenelo je kot v filmu. Samo predstavljajte si škripanje ton jekla. Bilo je kot prizor iz Titanika," je povedal in dodal, da je videl potnike in člane posadke, kako so kričali in jokali, medtem ko so skušali zapustiti ladjo, ki se je potapljala.

Županja New Orleansa Helena Moreno je pojasnila, da so rešili vse ljudi s križarke. "Nimamo pogrešanih, kar je resnično čudež na Misisipiju," je dejala. 32 ljudi je sicer utrpelo poškodbe, prepeljali so jih v bolnišnice, a njihova življenja niso ogrožena.

Križarka American Heritage je ravno zaključevala osemdnevno križarjenje po reki Misisipi, ko se je zgodila nesreča. Predsednik Donald Trump je v odzivu pohvalil reševalne službe in reševalno akcijo označil za "izjemno".

Guverner Jeff Landry je medtem napovedal preiskavo vzroka nesreče.

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KOMENTARJI2

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Nace Štremljasti
14. 11. 2026 09.32
so molili noge izpod deke
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
14. 11. 2026 09.11
A molili niso?
Odgovori
-1
2 3
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