Čudež na zahvalni dan: moškega rešili več kot dan po padcu s križarke

Predstavnik križarke za odnose z javnostmi je za ameriške medije povedal, da je bil 28-letnik v lokalu s svojo sestro. Ko je odšel v toaletne prostore, je nenadoma izginil. Sestra je posadko opozorila na njegovo odsotnost, ko se ta vso noč ni vrnil v svojo sobo.

Rešili so ga s helikopterjem ameriške vojske

Moški je izginil v sredo okoli 14.30 po lokalnem času, reševalci pa so ga našli in iz vode potegnili šele v četrtek zvečer. Izsledil ga je helikopter ameriške obalne straže, kljub hudi preizkušnji pa naj bi bil v stabilnem stanju. Vodja reševalne ekipe je pojasnil, da so imeli srečo, da so moškega izsledili, saj bi bil lahko izid zaradi ogromne površine, ki so jo morali preiskati, precej drugačen. Kot je poudaril, so več kot hvaležni, da se je ta primer končal srečno.