Čudež ognjene apokalipse: osamljena vila, ki je obstala sredi uničenja

Lastnik skoraj devet milijonov dolarjev (slabih 8,8 milijona evrov) vrednega dvorca v Malibuju, ki so mu plameni čudežno prizanesli, je za tuje medije povedal, kako osupel je bil naj pogledom na nepremičnino, ki stoji med tlečimi ruševinami . "To je čudež!" je prepričan 64-letni upokojeni direktor podjetja za ravnanje z odpadki David Steiner iz Teksasa.

Ob besnenju požarov v Los Angelesu ga je kontaktiral lokalni izvajalec, ki mu je povedal, da je ogenj zajel hiše okoli njegove. "Izgleda, da bo tudi vaša hiša pogorela do tal," mu je dejal v torek ter mu poslal posnetek plamenov in dima, ki so zajeli njegovo sosesko. Ob ogledu posnetkov je bil tudi Steiner prepričan, da njegovi nepremičnini ni pomoči: "Prepričan sem bil, da tega ne more preživeti nič. Verjel sem, da je hiša izgubljena."

A kmalu je začel njegov telefon zvoniti brez prestanka. "Vaša hiša je v vseh novicah!" so mu sporočali klicatelji. Slike posledic besnenja požarov, ko se je dim razkadil, so razkrile skoraj nedotaknjeno trinadstropno vilo, ki je obstala sredi tlečih ruševin.

"Ugotovil sem, da nam je uspelo. Žena mi je nato pokazala objavo s pripisom: 'Še zadnja stoječa hiša'," je povedal po poročanju The New York Posta. Novica je na njegov obraz priklicala nasmeh.