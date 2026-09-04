Čudež po apokalipsi v Nepalu: iz tunela po devetih dneh rešili dve osebi

Kot poroča BBC, so iz hidroenergetskega predora v Nepalu rešili dve osebi. Reševanje v predoru poteka devet dni po uničujoči hudourniški poplavi na meji med Nepalom in Kitajsko, ki je vzela najmanj 1200 življenj.

Med več kot 5000 ljudmi, ki še vedno veljajo za pogrešane, je namreč na stotine delavcev, zaposlenih v obsežnem omrežju predorov pri hidroenergetskih objektih ob reki. Inženirji v okviru obsežne reševalne akcije v te predore dovajajo zrak s črpalkami.

Eno rešeno osebo so s helikopterjem že odpeljali v bolnišnico, a ta ni v stanju, da bi lahko govorila. Druga rešena oseba pa se je po navedbah oblasti nasmehnila in izrazila hvaležnost.

Ministrstvo za energijo je sporočilo, da pričakujejo, da bodo iz predora rešili najmanj 42 ljudi, potem ko so reševalci zgodaj v petek slišali njihove glasove.