Moški s sedeža 11A: 'Vse je bilo v megli, v hipu'

"Vse se je zgodilo tako hitro, " je dejal. Ramesh je po nesreči v krvavi majici zapustil kraj dogodka. Posnetki očividcev, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, so prvi nakazali, da je morda kdo preživel.

Edinega preživelega v nesreči letala Air Aindia, britanskega državljana indijskega porekla Vishwasha Kumarja Ramesha, so lokalni mediji že razglasili za "moškega s sedeža 11A".

"Trideset sekund po vzletu se je zaslišal glasen hrup, potem pa je letalo strmoglavilo. Vse je bilo v megli, v hipu," je Ramesh povedal v bolnišnici.

Ramesh je bil na obisku pri družini v Indiji, letel pa je skupaj z bratom, ki je sedel v drugi vrsti. "Ne vem, ali je moj brat preživel," je dejal novinarjem s tresočim glasom.

Rameshov bratranec Ajay Valgi je iz Leicestra v Veliki Britaniji potrdil, da je Ramesh po nesreči poklical družino in povedal, da je "živ in pri zavesti", a pretresen zaradi smrti brata in vseh drugih na krovu.

Bolnišnično osebje je za CNN povedalo, da njegovo stanje "ni zelo kritično" in da bi ga lahko izpustili že v prihodnjih dneh. "Na slikah je bilo videti veliko krvi, vendar ni utrpel hujših poškodb," je dodal zdravnik.

Air India je pozno zvečer uradno potrdila, da je bilo na letalu 242 ljudi, med njimi 14 članov posadke. "Z globoko žalostjo potrjujemo, da je bilo življenje ohranjeno le enemu potniku, gospodu Vishwahu Kumarju Rameshu," so zapisali v izjavi za javnost.

Preiskava vzrokov za nesrečo še poteka. Prve informacije kažejo, da je prišlo do tehnične okvare kmalu po vzletu. Letalo je strmoglavilo v bližini naseljenega območja, a na srečo brez dodatnih civilnih žrtev na tleh.