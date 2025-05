'Čudež v Marylandu': malček preživel padec s 15. nadstropja

Iz Združenih držav prihaja zgodba, ki bi se lahko zlahka končala tragično. Le dveletni deček je namreč preživel padec z balkona stanovanjskega bloka v Marylandu. Padec s 15. nadstropja je nekoliko ublažilo grmovje in mulč na tleh, pomagala pa je tudi njegova starost, velikost in teža, so povedali pristojni. Kljub temu so malčka zaradi poškodb prepeljali v lokalno bolnišnico.