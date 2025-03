'Čudež v Peruju': po 95 dneh izgubljenega ribiča našli živega

7. decembra je s svojo ribiško ladjo odpotoval iz obalnega mesta na jugu Peruja, a zaradi slabega vremena je zašel s poti in izgubil smer. Obupana družina je Maxima Napa Castra iskala več kot tri mesece. "Ne bomo izgubili upanja, da te najdemo, očka," je v začetku meseca sporočila njegova hči. Izkazalo se je, da so imeli prav – ribiča je po 95 dneh na morju močno dehidriranega in v kritičnem stanju našla ekvadorska ribiška ladja.