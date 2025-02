'Čudež' v Torontu: je pilotirala misica, ki je šele pred kratkim pridobila licenco?

Nekaj dni po letalski nesreči, ki so jo zaradi izida poimenovali kar 'čudež v Torontu', je na družbenih omrežjih zaokrožilo več objav, ki trdijo, da so bili vsi piloti na tem letu ženske in da naj bi bila to posledica politike letalske družbe, ki zagotavlja spolno uravnoteženost zaposlovanja. Vendar do zdaj ni bilo nobene potrditve teh trditev. Na spletu se pojavljajo tudi špekulacije, da letalske družbe niso razkrile identitete pilotov prav zato, da bi zaščitile svojo politiko. Uporabniki X še posebej omenjajo ime Kendal Swanson , ki naj bi bila ena izmed pilotk v kabini.

Manjše potniško letalo ameriške družbe Delta se je ob pristajanju na mednarodnem letališču Pearson v Torontu prevrnilo "na glavo". V nesreči ni umrl nihče, je pa bilo 18 oseb poškodovanih. Tri osebe so utrpele hujše poškodbe, med njimi en otrok in dve odrasli osebi.

Letalo je pripadalo družbi Delta Air Lines in je iz ameriškega Minneapolisa letelo v Toronto. Letalo s 76 potniki in štirimi člani posadke je ob pristanku drselo po pristajalni stezi, zagorelo, se prevrnilo in obstalo obrnjeno na streho brez krila. Potniki so po nesreči pripovedovali, da je bil pristanek silovit, zaslišali so glasek pok, ki je spominjal na trk kovine in betona.

Objave na družbenih medijih trdijo, da je bila Kendal Swanson pilotka letala, vendar so bili na letu prisotni še drugi piloti. Vendar te trditve niso preverjene. Viralna objava s fotografijo Kendal Swanson trdi, da nima izkušenj, da bi lahko z letalom pristala na zasneženi stezi. V objavi, ki se je razširila po družbenih omrežjih poudarjajo da gre za nekdanjo udeleženko lepotnih tekmovanj in trdijo, da je bila pred letom dni inštruktorica za majhno propelersko letalo in da je šele pred kratkim prejela licenco. Delta se je na odzvala le z navedbo, da so bili vsi piloti na letu zelo izkušeni.

Pri britanskem BBC so analizirali posnetke komunikacije med posadko in kontrolo zračnega prometa in razbrali, da nobena stran ni nakazala na morebitne težave, ki bi lahko nastale ob pristanku.

Letalo je očitno pristajalo z nenavadno visoko hitrostjo, je pojasnil Marco Chan, nekdanji pilot in predavatelj na univerzi Buckinghamshire New University v Združenem kraljestvu. Zdi se mu tudi, da je letalo najprej pristalo z enim kolesom, kar bi lahko povzročilo, da je eno od kril udarilo ob tla in posledično se je letalo prevrnilo.

Strokovnjakom se zdi neverjetno, da so nesrečo preživeli vsi potniki, prav tako je presenetljivo, da je trup letala ostal 'nedotaknjen'. Poznavalci so izpostavili tudi učinkovite varnostne lastnosti letala, saj se je ob pristanku odtrgalo le krilo, medtem ko je trup letala ostal v enem kosu. V krilu so namreč nameščeni rezervoarji za gorivo in ko sta se ločila trup in krilo, se je zmanjšala tudi nevarnost za požar, prav tako je v primeru, da se odlomi krilo, omogočen lažji dostop do potnikov.

Zdi se, da sta pilota pri pristanku skušala izvesti poseben manever za pristajanje ob bočnem vetru, je pojasnil Dan Ronan, novinar in pilot z licenco ameriške zvezne uprave za letalstvo (FAA). Za kakšen manever gre? Pilot letalo usmeri rahlo proti vetru in se poravna s stezo tik pred pristankom. Gre za zahteven način pristanka, ko veter piha čez vzletno-pristajalno stezo z obeh stani in ne po dolžini steze.