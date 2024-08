Čudež v Vietnamu: Šestletnega dečka našli živega po petih dneh v gozdu

Šestletnega dečka, ki je bil pogrešan pet dni, so kmetovalci našli globoko v gozdu v Vietnamu, poroča BBC. Dang Tien Lam, ki živi v vietnamski provinci Jen Bai, se je 17. avgusta s svojimi devetimi brati in sestrami igral v potoku, ko je zataval v hribe in se izgubil, poročajo lokalni mediji. V sredo so ga po petih dneh tavanja v gozdu našli lokalni kmetje, ki so slišali otroški jok, medtem ko so obdelovali njivo v bližini gozda.

Obupanega in prestrašenega dečka so našli v grmovju šest kilometrov od mesta, od koder je izginil. Po petih dneh je bil tako izčrpan, da ni več mogel vstati. "Tako sem utrujen, ne morem vstati, prosim, odnesite me," je po pripovedovanju kmetovalca, ki ga je našel, dejal Lam. Lam je preživel, ker se je hranil z listi in divjimi sadeži ter s pitjem vode iz potoka. Slike na spletu prikazujejo domačine, ki skrbijo zanj in mu ponujajo hrano, potem ko so ga odnesli iz gozda. Na njih je oblečen v rdečo majico s kratkimi rokavi in kratke hlače, ki so popolnoma umazane, ter z razmršenimi lasmi.

Policija je dejala, da je čudež, da so Lama našli živega, in dodala, da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. Novica je sprožila olajšanje na vietnamskih družbenih omrežjih. Dečka je iskalo več kot 150 ljudi, vključno s policisti, vojaki in lokalnimi prostovoljci.