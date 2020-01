Mali čudež Benjamin: rodil se je materi s presajeno maternico

Če so želele družino, so imele dolgo časa na voljo le dve možnosti: posvojitev ali nadomestno materinstvo, v zadnjih letih pa se vse bolj uveljavlja tudi presaditev maternice. In tako se je rodil tudi mali Benjamin.

Donositi otroka je bila za danes 33-letno Jennifer Gobrecht skoraj znanstvena fantastika. Rodila se je z Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-jevim sindromom (MRKH), kar pomeni, da je sicer imela popolnoma delujoče jajčnike, njena maternica pa se ni do konca razvila. Sindrom niti ni redek, prizadene eno od 4500 žensk.

Jennifer, Drew in Benjamin

"Eden najtežjih dni v mojem življenju je bil, ko sem imela 17 let in sem izvedela, da nikoli ne bom mogla nositi svojega otroka. Z možem sva si vedno želela družino, a zavedala sva se, da se to morda nikoli ne bo zgodilo," je povedala Jennifer, ki s svojim možem Drewem živi na obrobju Philadelphie.

In prav tamkajšnji zdravstveno-raziskovalni center Penn Medicine jima je ponudil rešitev. Pred letom dni so ji v sklopu raziskave presadili maternico umrle darovalke, kmalu zatem je s pomočjo umetne oploditve zanosila in novembra lani tudi rodila.

"Zdaj sva tu in vsemu navkljub v rokah drživa najinega prelepega sinčka. Benjamin je pravi čudež," se danes veseli novopečena mamica. "Zahvala gre neverjetni ekipi zdravnikov in medicinskih sester ter nesebični darovalki, ki sta mi uresničili željo, da bi postala mama," je še dodala.

Jennifer je šele druga ženska v Združenih državah, ki je rodila, potem ko so ji presadili maternico umrle ženske. "Moja hči je bila najboljša mama, kar sem jih poznala. Nič ji ni bilo pomembnejše od otrok. Kakšna lepa in primerna zapuščina zanjo je dati dar materinstva drugi ženski," je dejala mama darovalke.

Po svetu so sicer do zdaj maternico presadili že okoli 70 ženskam, v večini primerov od živih darovalk.