Rodila med ruševinami, po 29 urah rešili mamo z dvomesečno dojenčico ...

Reševalcem je v Turčiji po 29 urah uspelo izpod ruševin izkopati Yilmaz in njeno dvomesečno dojenčico Ayse Vero . Fotografije tako prikazujejo srečne sorodnike in reševalce, zbrane ob rešeni dojenčici.

Vsak, ki ga bodo živega potegnili izpod ruševin, je velika spodbuda za reševalne ekipe, ki si prizadevajo, da bi rešile čim več ljudi. Kot poroča Guardian , se sicer na nekaterih območjih v Turčiji širi nejevolja zaradi počasnega in neučinkovitega odziva reševalnih ekip. Kot piše SkyNews, tako v Turčiji kot v Siriji obstaja 72-urno okno, ko je izpod ruševin še mogoče rešiti večino ljudi, ki so še živi. A to okno se hitro zapira, zato je izrednega pomena mednarodna pomoč, ki hiti v Turčijo in Sirijo. WHO ocenjuje, da bi lahko bilo pod ruševinami ujetih še na tisoče ljudi, število žrtev pa bi lahko naraslo na 5.000. Možnosti za preživetje pa manjšajo še neugodne vremenske razmere in nizke temperature.

Razmere še posebej zahtevne v Siriji, preobremenjeni tudi zdravniki, pomanjkanje opreme

Kot poroča STA, so razmere na turško-sirskem mejnem območju izjemno zahtevne, še zlasti za med vojno razseljene ljudi na severu Sirije. Pomoč zaradi težkih okoliščin le počasi prihaja do tistih, ki jo potrebujejo, stisko pa povečuje še mraz. Po zadnjih podatkih je v Siriji potres terjal najmanj 1600 življenj.Na območju živi več milijonov zaradi državljanske vojne notranje razseljenih ljudi. Nadzor nad območjem je razdeljen med vladnimi silami, silami pod vodstvom Kurdov in drugimi uporniškimi skupinami, ki ostajajo v sporu.

Reševalci ocenjujejo, da je pod ruševinami še vedno pokopanih na stotine družin. Po navedbah enot civilne zaščite Bele čelade, ki so dejavne na območjih pod nadzorom upornikov, se je iskanje ponoči odvijalo zelo počasi zaradi neurja in pomanjkanja opreme. V tvitu so opozorili, da se "čas izteka", in pozvali humanitarne organizacije in mednarodne institucije, naj pomagajo.

Po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice so tudi zdravniki preobremenjeni in ne morejo pomagati vsem poškodovanim. Vodja te nevladne organizacije s sedežem v Angliji Rami Abdel Rahman je dejal, da reševalci tako na območjih pod nadzorom vlade kot tudi upornikov nimajo ustrezne opreme za reševanje iz ruševin.

Nekatera prizadeta območja so tudi oddaljena in težko dostopna. Med drugim primanjkuje zasilnih bivališč, odej in toplih oblačil za žrtve potresa. V Siriji, ki jo zadnje desetletje pretresa državljanska vojna, živi približno 6,8 milijona notranje razseljenih oseb.