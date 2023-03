'Čudežna' injekcija, ki naj bi topila kilograme, v stisko pahnila sladkorne bolnike

Na Hrvaškem primanjkuje zdravila Ozempic za sladkorne bolnike. Razlog? Mnogi želijo z njim enostavno in hitro shujšati. Bizaren trend, s katerim naj bi kilograme izgubljali zvezdniki Kim Kardashian, Adele in Elon Musk, spletni vplivneži oglašujejo na družbenih omrežjih, številni hrvaški sladkorni bolniki pa so že vsaj šest tednov brez predpisane terapije. Nove pošiljke naj bi prejeli do konca meseca. Skoraj tretjino odmerkov so hrvaške lekarne izdale na beli, samoplačniški recept, k južnim sosedom pa naj bi po zdravilo hodili tudi Slovenci. In kako je z zanimanjem in zalogami pri nas?

Kako je Kim Kardashian zlezla v znamenito obleko Marilyn Monroe? In zakaj je Elon Musk v odlični telesni formi? Odgovor naj bi se skrival v zdravilu za diabetike ozempic. Enemu najbogatejših Zemljanov ga je predpisal zdravnik, resničnostna zvezdnica pa uporabe nikoli ni priznala. 'Ni lekarne, ki je ne bi poklicala' Domnevno čudežna injekcija, ki da osrečuje z vitko postavo, pa je v stisko pahnila bolnike z diabetesom. Zagrebčanki Hani so sladkorno bolezen tipa 2 diagnosticirali pred dvema letoma: "Ni lekarne, ki je ne bi poklicala. Zdravila ni. Zgodi se, da ponoči vstanem in moram popiti dva litra vode. Imam neka nadomestna zdravila, ki so mi jih dali, ampak mi ne ustrezajo najbolj." Čeprav je ozempic prejemala zaradi sladkorne bolezni, je od lanske pomladi z njim izgubila 18 kilogramov. V zagrebških lekarnah medtem zdravila ni že mesec in pol. icon-expand Ozmepic FOTO: Shutterstock Mario Vrebčević, magister farmacije, pojasnjuje, da ozempic trenutno ni na voljo v nobenem odmerku. Zdravniki ljudem predpisujejo recepte v skladu z rednim mesečnim načrtom, potem pa pridejo v lekarno, kjer jim na žalost ne moremo izdati predpisane terapije, pove. Po zdravilo na Hrvaško tudi Slovenci Po zdravilo naj bi na Hrvaško prihajali tudi Slovenci. 30 odstotkov odmerkov so namreč izdali na bel, samoplačniški recept. Gorana Mirošević iz Zavoda za endokrinologijo in diabetes Zagreb pojasnjuje, da zdravilo deluje tako, da dejansko upočasnjuje praznjenje želodca. Deluje tudi na center za apetit in ga zavira. Ključna učinkovina v zdravilu je semaglutid. Danski proizvajalec ga je registriral za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 pod imenom ozempic. Lani pa je Evropska agencija za zdravila tej sestavini prižgala zeleno luč tudi za zdravljenje debelosti. Toda za boj s prekomerno težo je zdravilo registrirano pod drugim imenom, in sicer Wegovy. Tega pa na slovenskem trgu še ni. Sanja Klobučar, specialistka endokrinologije in diabetologije, pove, da pomanjkanje zdravila ozempic beležijo tudi na drugih tržiščih Evropske unije, ker se zdravilo uporablja zunaj dovoljene indikacije. Na tem mestu poziva državljane in še posebej svoje kolege, naj zdravila za sladkorno bolezen predpisujejo znotraj indikacije in ne za zdravljenje debelosti. V nekaterih slovenskih lekarnah sicer opažajo zanimanje za ozempic, navala na zdravilo pa ni. Strah, da bi ga tudi pri nas zmanjkalo, mirijo pristojni, je povsem odveč.