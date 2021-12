Čudežna rešitev moškega po 22 urah na razburkanem morju

Moški, katerega ime ni razkrito, je bil v soboto popoldne sam na čolnu ob jugozahodni prefekturi Kagošima na poti do letoviškega otoka Jakušima, ko se je njegov čoln prevrnil. 69-letniku je uspelo poklicati kolega na otoku, a so ga našli šele čez dan, ko so reševalci opazili, kako sedi na motorju svojega prevrnjenega čolna in drži del propelerja, je povedala obalna straža.

"Na morju je bil sam 22 ur. Presenečen sem nad njegovimi sposobnostmi preživetja," je dejal uradnik obalne straže, ki ni želel biti identificiran. Temperatura vode je bila skoraj 23 stopinj Celzija, a je pihal močan veter. Moški se je zavil v plahto, kar mu je pomagalo, da mu je ostalo toplo, so sporočili uradniki.