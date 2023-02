Čudežne zgodbe iz Turčije: po več kot 200 urah našli živo 77-letnico

Možnosti, da bi reševalci v Turčiji med kupi betona in žic našli preživele, so vse manjše. Kljub temu se ti že deveti dan trudijo z brskanjem po ruševinah. V torek so tako med eno izmed iskalnih akcij v mestu Adiyaman našli živo 77-letnico.

Zdravniki so nad rešenima ženskama presenečeni, saj da so možnosti za preživetje že zelo nizke. Turški reševalci so izpod ruševin po zadnjih podatkih skupaj rešili približno 8.000 oseb.

Pri reševanju življenja 77-letne ženske je sodelovala večja skupina reševalcev. Najprej so jo ovili s folijo za uravnavanje telesne temperature, nato pa jo potegnili izpod ruševin in jo odnesli do reševalnega vozila. Ministrstvo je kasneje sporočilo, da gre za Fatmo Gungor, identiteto so potrdili tudi njeni domači.

Kot poroča turška nacionalna televizija TRT Haber, se je reševalcem danes znova nasmehnila sreča, tokrat v mestu Kahramanmaras, kjer so med podrtimi stavbami našli živo 45-letnico. Melika Mamolu je pod ruševinami preživela več kot 222 ur, piše CNN.