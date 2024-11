'Čudežni deček' iz Sankt Peterburga dobil ponudbo za službo

Sergej iz ruskega mesta Sankt Peterburg je zaslovel že pri petih letih, ko je objavljal videoposnetke, v katerih je razlagal, kako razvijati programsko opremo. In kmalu so videoposnetki prišli do podjetja za informacijsko varnost Pro32, kjer so bili nad njim navdušeni in so ga poimenovali čudežni deček.

Hitro je dobil pisno ponudbo za službo vodje korporativnega usposabljanja. A v skladu z rusko zakonodajo Sergej ne more prevzeti nobene plačane funkcije, dokler ne dopolni 14 let. Vendar ga očitno podjetje ne bo izpustilo kar tako iz rok, glavni izvršni direktor Igor Mandik se je, po poročanju BBC, že pogovarjal z njegovimi starši o tem, da bi našli nek način za sodelovanje. "Njegov oče Kiril je bil presenečen in je dejal, da se veselijo, da se bo Sergej pridružil podjetju," je povedal Mandik.