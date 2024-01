Čudežno preživetje: po 24 urah v mrzlem oceanu ga je rešil odsev ure na soncu

Po skoraj 24 urah so trije ribiči s svojega čolna opazili bleščanje in se odpravili na raziskovanje. " Kakih 600 metrov stran od našega čolna se je nekaj bleščalo. Nismo pričakovali, da bomo v morju našli človeka. Bili smo 16 kilometrov od Mayor Islanda, nikjer ni bilo nobenega čolna na vidiku. A ko smo se približali, je bilo povsem očitno, da nekdo maha z rokami, " je James Mcdonnell povedal za Newshub, podružnico CNN.

Ko je njegov čoln odneslo, je po navedbah novozelandske policije poskušal odplavati do otočja Alderman, približno 55 kilometrov od vzhodne obale Severnega otoka, a so ga močni tokovi odvlekli proč.

Potegnili so ga na krov in odpeljali v bližnje mesto Whangamatā na polotoku Coromandel. Zdravstvene ekipe so ga oskrbele zaradi podhladitve in izčrpanosti.

Max White je za Newshub povedal, da je bila njihova prednostna naloga moškega spraviti na krov ter ga ohraniti budnega in na toplem. "Imeli smo veliko hladilno torbo in zavili smo ga v čim več plasti," je dejal.

"Popoln čudež je, da je ribič po tem, kar je prestal, še vedno živ," pa je v izjavi dejal policijski načelnik Whangamatā Will Hamilton.

Po njegovih navedbah se je moški želel zahvaliti ribičem ter vsem, ki so mu pomagali. "Opravili so herojsko delo in brez dvoma rešili življenje tega človeka. Brez hitrega ukrepanja treh gospodov, ki so ga rešili, bi se zadeva gotovo končala tragično."

Oblasti zdaj na morju iščejo njegov čoln, vendar mu je uspelo obdržati edino stvar, ki mu je med to težko preizkušnjo dajala kanček upanja. "Čolna morda ni več, a še vedno ima svojo uro," je zaključil Hamilton.