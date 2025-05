Čudežno preživetje: voznik zletel s ceste in 12 ur visel nad prepadom

Iz Črne gore poročajo o nenavadnem preživetju moškega iz naselja Šavnik. Med vožnjo ob kanjonu reke Bijele je z avtomobilom zletel s ceste, nato pa padel iz njega in huje poškodovan obvisel v steni nad prepadom. Tam je preživel 12 ur, in sicer tako, da se je oklepal vej in rastlinja. Zjutraj so ga našli in rešili požrtvovalni gasilci.