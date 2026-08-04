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Čudežno se je rešil iz helikopterja, preden ga je zajel ogenj

Atene, 04. 08. 2026 17.05 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Trk helikopterjev

48-letni Andrew Hutchinson je preživel grozljivo trčenje dveh helikopterjev, ki sta gasila požare v bližini Aten. Medtem ko sta v nesreči umrla danski pilot in grški gasilski častnik, ki sta bila v drugem helikopterju, se je britanski pilot s sopotnikom izvlekel še preden je helikopter zajel ogenj.

Pilot Andrew Hutchinson, ki vodi podjetje za helikopterske storitve v Northallertonu v grofiji Yorkshire, je sodeloval pri gašenju obsežnih požarov, ki pustošijo po Grčiji, ko se je za las izognil smrti. "Ni veliko pilotov, ki bi lahko pristali s takšnim helikopterjem, potem ko je ostal brez rotorjev," je za The Times povedal njegov stric Michael.

Helikopterja sta trčila v bližini Psathe, zahodno od Aten, potem ko sta vzletela z vojaškega letališča Elefsina. Na pretresljivih posnetkih je videti, kako se en helikopter dvigne pod drugim, nato pa trčita. Drugi helikopter v sekundi zajame ogenj in strmoglavi proti tlom, prvi helikopter pa še nekaj časa ostaja v zraku.

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Andrew, ki je pred kratkim sodeloval pri gašenju požarov v Walesu in pogosto za več mesecev odpotuje v Avstralijo, kjer pomaga tamkajšnjim oblastem pri gašenju požarov, je bil v helikopterju, ki ga je po zasilnem pristanku v gozdu zajel požar. Žrtvi nesreče – danski pilot in grški gasilski častnik – pa sta bila v drugem helikopterju, ki je ob trku s tlemi takoj eksplodiral.

Do trčenja je prišlo, ko so se oblasti konec tedna spopadale z obsežnim gozdnim požarom, ki je divjal ob meji med pokrajinama Atika in Beotija. Andrew je družini povedal, da sta se skupaj z grškim koordinatorjem gašenja požarov, ki je potoval z njim, uspela rešiti iz helikopterja, še preden ga je zajel ogenj. Izkušeni pilot in oče treh otrok po operaciji poškodbe hrbta okreva v bolnišnici. V kratkem ga bodo prepeljali nazaj v Združeno kraljestvo, poroča The Sun.

"Nekoč sem letel z njim, ko se je še učil, in pokazal mi je avtorotacijo (manever, pri katerem helikopter pristane brez pogonske moči)," je njegove spretnosti opisal stric Michael. "Rekel je: 'Zdaj bom ugasnil motor.' Vprašal sem ga: 'Kaj?' Nato pa je helikopter brez delujočega motorja varno spustil na tla." Poleg tega je stric povedal še, da Andrew helikopterje upravlja že zelo dolgo in ve, kaj počne.

Pogorela hiša v Psathi
Pogorela hiša v Psathi
FOTO: AP

Po nesreči so mu v hrbtenico vstavili kovinske ploščice in vijake. Njegova žena Dawn in njuni trije otroci so odpotovali v Atene, da bi bili ob njem. Andrew sicer izhaja iz kmečke družine, vendar se je po odločitvi, da se bo posvetil letalstvu, pilotiranja naučil sam.

Do nesreče je prišlo v času, ko Evropo pustoši val smrtonosnih gozdnih požarov, ki jih podžigajo rekordni vročinski valovi po vsej celini.

Na stotine gasilcev ob podpori helikopterjev in letal za gašenje se še vedno bori z velikim gozdnim požarom zahodno od Aten. Močan veter je požar potiskal proti gorskim naseljem, pri čemer so zgorele hiše in kmetijska zemljišča, oblasti pa so morale evakuirati več kot 1.000 ljudi, med njimi več sto, ki so jih s čolni rešili z bližnjih plaž, poroča Euronews.

Oblasti so v zgodnjih jutranjih urah v ponedeljek izdale odredbe za evakuacijo še treh območij, medtem ko so gasilske ekipe v gozdu vzpostavljale protipožarne prepreke, s katerimi so poskušale ustaviti širjenje požara.

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