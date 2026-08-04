Čudežno se je rešil iz helikopterja, preden ga je zajel ogenj

Pilot Andrew Hutchinson, ki vodi podjetje za helikopterske storitve v Northallertonu v grofiji Yorkshire, je sodeloval pri gašenju obsežnih požarov, ki pustošijo po Grčiji, ko se je za las izognil smrti. "Ni veliko pilotov, ki bi lahko pristali s takšnim helikopterjem, potem ko je ostal brez rotorjev," je za The Times povedal njegov stric Michael. Helikopterja sta trčila v bližini Psathe, zahodno od Aten, potem ko sta vzletela z vojaškega letališča Elefsina. Na pretresljivih posnetkih je videti, kako se en helikopter dvigne pod drugim, nato pa trčita. Drugi helikopter v sekundi zajame ogenj in strmoglavi proti tlom, prvi helikopter pa še nekaj časa ostaja v zraku.

Andrew, ki je pred kratkim sodeloval pri gašenju požarov v Walesu in pogosto za več mesecev odpotuje v Avstralijo, kjer pomaga tamkajšnjim oblastem pri gašenju požarov, je bil v helikopterju, ki ga je po zasilnem pristanku v gozdu zajel požar. Žrtvi nesreče – danski pilot in grški gasilski častnik – pa sta bila v drugem helikopterju, ki je ob trku s tlemi takoj eksplodiral.

Do trčenja je prišlo, ko so se oblasti konec tedna spopadale z obsežnim gozdnim požarom, ki je divjal ob meji med pokrajinama Atika in Beotija. Andrew je družini povedal, da sta se skupaj z grškim koordinatorjem gašenja požarov, ki je potoval z njim, uspela rešiti iz helikopterja, še preden ga je zajel ogenj. Izkušeni pilot in oče treh otrok po operaciji poškodbe hrbta okreva v bolnišnici. V kratkem ga bodo prepeljali nazaj v Združeno kraljestvo, poroča The Sun. "Nekoč sem letel z njim, ko se je še učil, in pokazal mi je avtorotacijo (manever, pri katerem helikopter pristane brez pogonske moči)," je njegove spretnosti opisal stric Michael. "Rekel je: 'Zdaj bom ugasnil motor.' Vprašal sem ga: 'Kaj?' Nato pa je helikopter brez delujočega motorja varno spustil na tla." Poleg tega je stric povedal še, da Andrew helikopterje upravlja že zelo dolgo in ve, kaj počne.

Pogorela hiša v Psathi FOTO: AP

Po nesreči so mu v hrbtenico vstavili kovinske ploščice in vijake. Njegova žena Dawn in njuni trije otroci so odpotovali v Atene, da bi bili ob njem. Andrew sicer izhaja iz kmečke družine, vendar se je po odločitvi, da se bo posvetil letalstvu, pilotiranja naučil sam. Do nesreče je prišlo v času, ko Evropo pustoši val smrtonosnih gozdnih požarov, ki jih podžigajo rekordni vročinski valovi po vsej celini.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Požari v vaseh v bližini Aten AP

Požari v vaseh v bližini Aten AP

Požari v vaseh v bližini Aten AP

Požari v vaseh v bližini Aten AP

Požari v vaseh v bližini Aten AP

Požari v vaseh v bližini Aten AP









