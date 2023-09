'Čudna nesreča': kit je prevrnil čoln, umrla ena oseba

Danes se je v Avstraliji ob obalah Sydneyja zgodila "zelo čudna nesreča", kot so incident poimenovale oblasti. Med ribiško odpravo se je namreč v ladjo, na kateri sta bila dva ribiča zaletel kit. Ob udarcu se je plovilo prevrnilo, oba moška pa je vrglo v vodo.

Policija je nato sporočila, da so enega nezavestnega našli ležati ob obali, kasneje je umrl, drugega pa so v stabilnem stanju prepeljali v bolnišnico. "Vpleten je bil kit, kdo bi si mislil. Tragično in strašno," je dogodek komentirala ministrica policije v državi Novi južni Wales Yasmin Catley. Vrste kita v policijskem poročilu ne navajajo. Na avstralskih obalah sicer prebiva okoli 20 vrst manjših in večjih kitov.

Nazadnje se je nesreča, v katero je bil vpleten tudi kit zgodila junija v Tihem oceanu, ko se je ta zaletel v jadrnico z osmimi Danci. Vse so rešili. Smrtnih primerov, ki bi bili povezani s temi velikimi živalmi pa ni veliko.