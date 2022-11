'Čudo narave, česa takšnega ne pomnimo'

Pogled skozi polkletno okno v Novem Vinodolskem je zakrivala voda, ki je drla v notranjost hiše in jo povsem uničila. Po Malinski na Krku avtomobili niso vozili, ampak skorajda pluli. "Tukaj še nikoli v zgodovini ni bilo tako," pripovedujejo domačini.

Tudi dan po ujmi se marsikje v Kvarnerju ne vidi, kje se konča morje in začne cesta. Medtem ko gasilci iz vode vlečejo ujete avtomobile, se po obalnem mestu širi zvok črpalk. "Kaj naj vam rečem? Vse življenje smo vložili v to hišo. Poplavljen je del kleti in del stanovanja. In ne glede na to, kako čistimo in zbiramo vodo, voda spet od nekod pride," je povedala prebivalka Novega Vinodolskega Vesna Mataija. Da ne pomni, kdaj se je nazadnje zgodilo kaj takega, pripoveduje tudi njen sokrajan Goran Rubčić. "To je bilo čudo. Marsikaj smo doživeli, a tega ne."

Poplavljene so tudi počitniške hiše. Številni Zagrebčani so prihiteli na obalo, a do svojih vikendov niso mogli. "Ko smo se vozili v avtomobilu, sem preštevala: hladilnik, pralni stroj in vse ostalo. Bomo videli, kaj bo," pavi Oksana Pejić, lastnica vikenda iz Zagreba.

Župan Tomislav Cvitković pravi, da bodo šele ugotavljali, ali so izpolnjeni pogoji za razglasitev naravne nesreče. "Samo en podatek: vodostaj Ričine, tukaj za nami, kot lahko vidite, je bil rekorden pri 220 centimetrih. Danes pa znaša 270."

Škodo na infrastrukturi, v vinogradih in na poljih še ocenjujejo. Sprožilo se je nekaj zemeljskih plazov, deli Jadranske magistrale so bili neprevozni.

Hudourniške vode niso prizanesle niti Narodnemu parku Paklenica. V samo nekaj urah je tam padlo 150 litrov dežja na kvadratni meter, poškodovane so tudi 90 let stare steze.