'Vse, kar smo videli, so bila trupla, ki so lebdela v vodi'

Žarišče potresa je bilo 255 kilometrov zahodno od indonezijskega otoka Sumatra, tresenje tal pa se je čutilo več tisoč kilometrov stran. Del oceanskega dna se je dvignil za več metrov, kar je sprožilo ogromen plimni val, ki se je širil proti vzhodu in zahodu ter dosegel 15 držav od Avstralije do Tanzanije.

Na zahodu so plimni valovi najhuje prizadeli Šrilanko in Indijo, kjer je umrlo 35.000 oz. 12.000 ljudi. Katastrofa je terjala žrtve še v več kot desetih državah, tudi v Afriki.

Cunami je na kopno naprej treščil v pokrajini Aceh na Sumatri. Do 35 metrov visoki valovi so tam ubili več deset tisoč ljudi. V Indoneziji je katastrofa po uradnih podatkih zahtevala več kot 170.000 življenj, vendar je ta številka verjetno še višja. Še vedno namreč niso našli vseh trupel in identificirali vseh mrtvih. Na zahodu Tajske se je morje za nekaj minut umaknilo za okoli sto metrov od obale, preden jo je dosegel do deset metrov visok cunami. Umrlo je več kot 5000 ljudi, med njimi več kot 1000 turistov.

Ob 15. obletnici naravne katastrofe, ki je terjala 230.000 življenj, je britanski BBC obiskal preživele, ki se spominjajo tistih usodnih trenutkov. Reševalni delavec Wittaya Tantawanich je tistega jutra sedel na plaži Patong in zajtrkoval. Okoli 8. ure je začutil tresenje: "Nihče ni paničaril ali bil videti zaskrbljeno. Sedel sem tam in čakal, ali bom dobil klic v sili."Ob 10. uri je slišal lokalne prebivalce, ki so kazali na plažo – voda je izginila, želeli so pobirati ribe."Ko se je voda vračala, je eden od prodajalcev poulične hrane stekel nazaj in kričal, naj bežimo stran od obale."

Zatem je udaril še drugi val in celotno mesto je postalo kaotično, je še povedal za BBC."Ko se je drugi val umaknil, sem šel nazaj dol. Takrat še vedno nisem vedel natančno, kaj se je zgodilo."Poklicali so ga, naj gre v supermarket na plaži, kjer je bilo ujetih več ljudi. "Ko sem prišel tja, sem videl zaposlene, ki so z obrazom navzdol lebdeli na vodi, ki je poplavila kletne prostore." Nekateri v trgovini so bili še živi, številni mrtvi. "Ko smo pomagali ljudem, sem zunaj slišal kričanje, da prihaja še en val. Zaprl sem oči, molil in čakal na smrt."A na srečo val ni bil tako visok in se je ustavil pred supermarketom.

"Ni bil videti kot morilski val, ki jih vidite v filmih. Sprva je kazalo kot nenadna poplava, ki je s seboj prinesla ogromno količino vode. Ko je prihajala bližje, je bila vse hitrejša. Voda se je dvigala. Skočil sem v tovornjak in zapeljal na hrib. V tistem trenutku je bilo noro. Ljudje so bežali stran od vode," pripoveduje Tantawanich.

Medicinska sestra Primpraow Jitpentomse je tistega jutra s prijatelji odpravila potapljat. "Naš gliser se je približeval obali. Kar naenkrat je naš inštruktor potapljanja opazil, da je nekaj narobe, in naročil vozniku, naj ustavi. Pokazal je proti obali in rekel, da na obali ni vode."Odšli so proti otoku Phi Phi, a ko so prispeli tja, so jih pričakali prizori opustošenja. "Vse, kar smo videli, so bila trupla, ki so lebdela v vodi," se spominja za BBC.

Pomagali so preživelim in po besedah Jitpentomove z otoka rešili najmanj 414 turistov in lokalnih prebivalcev ter jih odpeljali v bolnišnico v Phuketu.