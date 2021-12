Pomoč bratu guvernerju po spolnem nadlegovanju je Chrisa Cuoma stala službe

Poročali smo že, da je bil voditelj zaradi svojih dejanj v torek za nedoločen čas najprej suspendiran, nazadnje pa je ostal brez službe. "Za pregled smo najeli ugledno odvetniško pisarno in ga odpustili. Odločitev začne veljati takoj," so iz CNN-a sporočili v soboto. Pojasnili so, da so med preverjanjem odkrili dodatne informacije.

"Ne želim, da bi se moj čas na CNN končal na takšen način, vendar sem vam že povedal, zakaj in kako sem pomagal svojemu bratu," je 51-letni Cuomo povedal v izjavi, ki jo je v etru prebral novinar CNN-a Brian Stelter.