Čustveni Biden si je med poslovilnim govorom brisal solze in napadal Trumpa

Potem ko je objel Ashley, si je ganjeni Biden z robčkom obrisal solze, poroča Sky News. Dotaknil se je svojega srca ter se nasmehnil, medtem ko je množica vzklikala. Večkrat se je tudi pošalil in med drugim dejal, da so podpredsedniki kasneje najboljši predsedniki, ter priznal, da je bil pri 29 letih premlad za senat, danes pa pri 81 prestar za Belo hišo.

Biden, ki ga je predstavila njegova hči Ashley Biden , je govor začel z zamudo, saj množica v dvorani ni nehala vzklikati "hvala, Joe" in "radi te imamo, Joe".

"Rad imam svoje delo, vendar imam domovino rajši," je dejal 81-letnik in zanikal, da bi bil jezen, ker so ga kolegi in prijatelji prepričevali, naj se zaradi starosti umakne iz tekme.

Ponovil je, da je bila najboljša odločitev njegove dolge kariere ta, da si je Harrisovo izbral za podpredsednico, ter priznal, da je v življenju naredil veliko napak, da pa je vedno dal vse od sebe.

Našteval je dosežke svoje vlade, izpostavljal razlike med demokrati in Trumpom ter pozval Američane, naj izvolijo Harrisovo. "Demokracijo je treba ohraniti. Smo v boju za samo dušo Amerike," je dejal.

Ni pozabil niti na protestnike, ki so pozivali k premirju v Gazi in prekinitvi ameriške pomoči Izraelu, in dejal, da imajo prav. Ponovil je, da si ZDA prizadevajo za sklenitev dogovora o prekinitvi ognja, ki bo končal vojno v Gazi.

Med drugim je citiral dele ameriške himne in tako slabega pol leta pred iztekom mandata praktično sklenil pol stoletja trajajočo politično kariero.

Uvodni dan konvencije zaznamovale tudi demonstracije

Uvodni dan konvencije se je sicer zavlekel čez predvideni urnik, med drugim, ker so policisti zaradi demonstracij nekoliko zadržali prihod udeležencev konvencije v dvorano United Center. Vendar pa se napovedi o velikih protestih in nemirih nasprotnikov ameriške podpore Izraelu niso uresničile.

Ameriški mediji poročajo o okrog 10.000 protestnikih, medtem ko so jih sprva napovedovali 30.000. Gre za podpornike različnih skupin, pri čemer je sporočilo za mir v Gazi najmočnejše. Isto sporočilo vsebuje tudi v ponedeljek potrjena platforma demokratske stranke, poleg Bidna pa so ga ponavljali tudi drugi govorniki.

Množico zbranih so najprej nagovorili nekateri najbolj znani demokratski politiki, kot so newyorška kongresnica Alexandria Ocasio Cortez, kongresnik iz Južne Karoline Jim Clybourne in nekdanja predsedniška kandidatka Hillary Clinton.

Glavni temi govorov sta bili kritika Trumpa in izražanje podpore pravicam žensk na čelu s pravico do splava, ki jo je konservativna večina vrhovnega sodišča odpravila leta 2022 in jo prepustila v odločanje zveznim državam.

Demokrati so na oder poslali ženske, ki so imele v republikanskih državah po prepovedi splava težave, voditelji sindikalnih organizacij pa so napadali pohlep korporacij ter izražali hvaležnost Bidnu, da jih je v zadnjih letih odločno podpiral.

Dvorano je dvignila na noge Hillary Clinton, ko je z opisovanjem svojih izkušenj na neuspešni poti do položaja prve predsednice ZDA kritizirala Trumpa in pozivala k veliki volilni udeležbi za Kamalo Harris.

"Kamali je mar za otroke, družine in Ameriko. Donaldu je mar le zase. Ko je bila tožilka, je svoje nastope na sodišču začela z besedami "za ljudstvo" – to je nekaj, česar Trump ne bo nikoli razumel," je dejala nekdanja državna sekretarka ZDA.

Nastopila je tudi prva dama ZDA Jill Biden, ki je priznala, da odločitev moža o odstopu od kampanje ni bila enostavna.