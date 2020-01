LeBron: Tu sedim in skušam nekaj napisati, a me vsakič, ko začnem, premaga jok

Svet je še vedno pretresen zaradi tragedije, v kateri je umrla košarkarska legenda Kobe Bryant. Preiskovalci se trudijo, da bi določili vzrok za strmoglavljenje helikopterja, v katerem je umrlo vseh devet ljudi na krovu. Tišino na družbenih omrežjih pa je prekinil LeBron James, ki se je z ganljivim zapisom poklonil Bryantu.

Prvi zvezdnik ameriške košarkeLeBron James, ki to sezono nosi dres Los Angeles Lakers, je z ganljivimi besedami na Instagramu prekinil tišino po tragični smrti rojaka Kobeja Bryanta, enega najboljših košarkarjev vseh časov. James se je v torek s čustvenim zapisom poklonil Bryantu in se zavezal, da bo nadaljeval njegovo zapuščino.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Nisem pripravljen, ampak vseeno ...," se je začel zapis. "Tu sedim in skušam nekaj napisati v tvoj spomin, pa me vsakič, ko začnem, premaga jok in potem le sedim, razmišljam o tebi, nečakinji Gigi in najini prijateljski, bratski vezi, ki sva jo imela! Še ravnokar sem slišal tvoj glas v nedeljo, pred odhodom iz Philadelphie nazaj v LA. Nikoli ne bi niti za hip v milijonih let pomislil, da je bil to zadnji pogovor, ki ga bova imela." 'Zlomljeno srce imam' Bryant je poklical Jamesa po sobotni tekmi v Philadelphii, da mu je čestital, ko ga je prehitel na lestvici najboljših strelcev lige na tretjem mestu. "Zlomljeno srce imam, popolnoma sem poklapan, brat!!" je še zapisal James na Instagramu in se zavezal, da bo nadaljeval Bryantovo zapuščino.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Rad te imam, veliki brat. Moje srce je pri Vanessi in otrocih. Obljubim ti, da bom nadaljeval tvojo zapuščino! Vsem nam toliko pomeniš, zlasti celotni družini Lakers, in moja odgovornost je, da si to ... naložim na hrbet in nadaljujem!! Daj mi moč iz nebes in pazi name. Imam ZDA tu. Še toliko stvari je, ki bi jih rad povedal, a trenutno ne morem, ker ne morem doumeti vsega skupaj. Dokler se ne srečava spet, moj brat!!" je zapisal James.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Preiskava se nadaljuje Vzrok nesreče tragedije, v kateri je umrl Kobe Bryant, še vedno ni znan. Ameriška zvezna uprava za letalski promet (FAA) je sporočila, da nesrečo preiskuje, pridružil se jim je tudi FBI. Ob strmoglavljenju je helikopter zagorel, to pa je gasilcem in reševalcem še otežilo dostop do kraja nesreče. Preiskovalci so že v ponedeljek začeli pregledovati razbitine helikopterja in območje, ki je težko dostopno. Preiskujejo vse dejavnike, vključno z zgodovino pilota, evidenco o vzdrževanju helikopterja … A največjo pozornost so usmerili v vremenske pogoje, ki so bili neustrezni za letenje. Bryantov helikopter je imel sicer posebno dovoljenje v slabših razmerah, poroča New York Times. A vremenske razmere v Los Angelesu so bile v času nesreče izjemno slabe. Zaradi goste megle je losangeleška policija prizemljila vse helikopterje.

FOTO: AP

Podatki o letu, ki jih je pridobil ameriški TMZ, kažejo, da se je helikopter ameriškega košarkarja s prvimi težavami zaradi vremena soočil, ko so leteli nad losangeleškim živalskim vrtom. Območje so obkrožili najmanj šestkrat pri zelo nizki višini, okoli 270 metrov nad terenom. Kot piše TMZ, so verjetno čakali, da se razmere izboljšajo.

FOTO: AP